　阪神・佐藤輝

　日本野球機構（ＮＰＢ）は２５日、２５年度のベストナインを発表した。阪神からはセ・リーグ最多タイとなる７選手が選ばれた。佐藤輝と村上が５年目で、森下が３年目で念願の初選出となった。

　セ・パ両リーグの受賞者は以下の通り。

　◇セ・リーグ

投　手　村上頌樹（阪神）５年目で初

捕　手　坂本誠志郎（阪神）１０年目で初

一塁手　大山悠輔（阪神）２年ぶり２度目

二塁手　中野拓夢（阪神）初（遊撃手で１度）

三塁手　佐藤輝明（阪神）５年目で初

遊撃手　泉口友汰（巨人）２年目で初

外野手　森下翔太（阪神）３年目で初

　　　　近本光司（阪神）５年連続５度目

　　　　岡林勇希（中日）２年ぶり３度目

　◇パ・リーグ

投　手　モイネロ（ソフトバンク）９年目で初

捕　手　若月健矢（オリックス）１２年目で初

一塁手　ネビン（西武）１年目で初

二塁手　牧原大成（ソフトバンク）１４年目（育成含め１５年目）で初

三塁手　村林一輝（楽天）１０年目で初

遊撃手　宗山塁（楽天）１年目で初

外野手　柳町達（ソフトバンク）６年目で初

　　　　中川圭太（オリックス）７年目で初

　　　　周東佑京（ソフトバンク）２年連続２度目

Ｄ　Ｈ　レイエス（日本ハム）２年連続２度目