日本野球機構（ＮＰＢ）は２５日、２５年度のベストナインを発表した。阪神からはセ・リーグ最多タイとなる７選手が選ばれた。佐藤輝と村上が５年目で、森下が３年目で念願の初選出となった。

セ・パ両リーグの受賞者は以下の通り。

◇セ・リーグ

投 手 村上頌樹（阪神）５年目で初

捕 手 坂本誠志郎（阪神）１０年目で初

一塁手 大山悠輔（阪神）２年ぶり２度目

二塁手 中野拓夢（阪神）初（遊撃手で１度）

三塁手 佐藤輝明（阪神）５年目で初

遊撃手 泉口友汰（巨人）２年目で初

外野手 森下翔太（阪神）３年目で初

近本光司（阪神）５年連続５度目

岡林勇希（中日）２年ぶり３度目

◇パ・リーグ

投 手 モイネロ（ソフトバンク）９年目で初

捕 手 若月健矢（オリックス）１２年目で初

一塁手 ネビン（西武）１年目で初

二塁手 牧原大成（ソフトバンク）１４年目（育成含め１５年目）で初

三塁手 村林一輝（楽天）１０年目で初

遊撃手 宗山塁（楽天）１年目で初

外野手 柳町達（ソフトバンク）６年目で初

中川圭太（オリックス）７年目で初

周東佑京（ソフトバンク）２年連続２度目

Ｄ Ｈ レイエス（日本ハム）２年連続２度目