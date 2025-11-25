Polène（ポレーヌ）の新ジュエリー「Ormé」シリーズが登場

フランス・パリ発のレザーグッズブランドPolène（ポレーヌ）から新たなジュエリーコレクション「Ormé（オルメ）」が登場しました。金属とレザーが見事に調和したこのシリーズは、キャメルとゴールド、トープとシルバーの美しい組み合わせが特徴。ネックレス、リング、ピアス、バングルなど、洗練されたデザインが揃い、どれもPolèneならではの柔らかなレザーが魅力的。

Polène「Ormé」シリーズ、上品で洗練された新作ジュエリー



Polène（ポレーヌ）の新ジュエリーコレクション「Ormé」シリーズは、パリのデザインアトリエで生まれた8つの新作が揃い、金属とレザーが絶妙に融合しています。

キャメルカラーのレザーにゴールド、トープカラーのレザーにはシルバーの金属が調和し、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴。

ネックレスやリング、バングルなど、さりげないエレガンスを演出するアイテムが揃い、毎日のコーディネートにぴったりです。

「Ormé」シリーズの魅力的なデザインと価格



「Ormé」シリーズのジュエリーは、24Kゴールド仕上げの真鍮、またはロジウム仕上げのシルバーで作られ、イタリア産フルグレインカーフレザーが使用されています。

柔らかいレザーと金属のコンビネーションが肌に優しくフィットし、優美な曲線を描きます。

価格帯はリングが\30,000（税込）からスタートし、ネックレスは\40,000（税込）と手に取りやすい価格で、洗練されたデザインを楽しめます。

Polèneの「Ormé」ジュエリー、どこで購入できる？



「Ormé」シリーズは、Polèneの公式オンラインストアや東京・表参道店で購入可能です。洗練されたデザインでありながら日常使いにも適しているため、特別な日だけでなく普段使いにもぴったり。

金属とレザーの調和を感じながら、どんなシーンにも馴染むジュエリーを楽しんでみてはいかがでしょうか？価格はすべて税込価格で、詳細は公式オンラインストアでチェックできます。

Polène「Ormé」シリーズで新しいジュエリーライフを



Polèneの「Ormé」シリーズは、パリの洗練されたデザインとイタリア製の高級素材が融合した魅力的なアイテムです。

金属とレザーが織り成す上品なデザインは、日常を華やかに彩り、どんなコーディネートにもぴったり。

上質な素材とシンプルでありながら存在感のあるデザインを手に入れて、特別なジュエリーライフを楽しんでください♪