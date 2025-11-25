アイドルグループ・Snow Manのメンバーで、俳優の目黒蓮さんが宝石ブランド「ブルガリ」のアンバサダーに就任したことが発表されました。目黒さんのセンスあふれる意気込みコメントがネット上で話題となっています。



【写真】米ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」のシーズン２に出演する目黒蓮さん

目黒さんは、就任に際しブルガリ関係者各方面への感謝の言葉を告げ、意気込みをコメント。「単なる輝きだけではない、たくさんの魂、想いが込められたブルガリのジュエリーと共に、自分も真の輝きを放つ存在でいられるように挑戦し続けていきたいと思います」と、輝くジュエリーに思いを重ねて力強く語りました。



ブルガリ・ジャパン合同会社から「漆黒の瞳に宿る決意」「冷静であり情熱的」「繊細でありダイナミック」などと評された目黒さん。この発表を受けて、ネットでは目黒さんとブランドのイメージの一致に感動する声や、目黒さんの挑戦コメントに心を打たれるファンも見られました。



SNSでは、「お似合いですね かっこいい」「ブルガリ×目黒蓮、ビジュの説得力がすごい」「目黒くんのこの言葉、なんか心にスッと入りますね…」「目黒の挑戦コメント、ジュエリーみたいに永遠に磨かれそう」「目黒くんの“真の輝き”って言葉、ブルガリとの相性よすぎる…」「コメントの一つ一つがドラマみたい」などのコメントがありました。



目黒さんは米ハリウッド製作の世界的ドラマ『SHOGUN 将軍』のシーズン2への出演が、配信のディズニープラスから発表されたばかり。演じるのは新キャラクターの和忠（かずただ）役。出演にあたり〈去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました〉 とコメントを寄せました。



SNSでは「オーディションで射止めた役なんですね！忙しい中でも常に上を目指す志尊敬しかない。時代劇の目黒蓮が楽しみです」「世界のRenMeguroだね」「ずっと時代劇が似合うと思っていたの 楽しみです」と歓喜のコメントが寄せられています。