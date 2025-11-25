【夫婦、小さなすれ違い…】家電大好き夫！…管理は、丸投げ！？【第55話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、家電への“こだわり”に対する夫婦、小さなすれ違いです。
俺は違いがわかる男。家電にはこだわりがあるので、困ったことがあれば何でも聞いて！（ドヤぁ）
サーキュレーター、ホームベーカリー、加湿器に布団乾燥機。スチームアイロンにフードプロセッサー……。次から次へと便利家電を購入してくる夫。最初はよかった、妻もきっとそう思っていたかもしれません。
（妻の心の叫び）買ってくるのはいいけど、その後の管理もして！
最新家電好き芸人……ではなく夫。買ってくるのはいいですが、どうやら買ったら満足するタイプのようですね。箱から出す、箱を片付ける、どこに置くか考える、どうやって使うか確認する……。家電って買ってくれば終わりではないのですよー！ 妻に丸投げ、ダメ、絶対！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
