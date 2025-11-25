高木萌衣が単独首位発進 馬場咲希は33位【JLPGAファーストQT A地区】
＜JLPGAファーストQT A地区 初日◇25日◇こだまゴルフクラブ（埼玉県）◇6545ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第1ラウンドが終了し、28歳の高木萌衣が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】馬場咲希さんの肩出しドレス
5アンダー・2位に鎌田ヒロミ。4アンダー・3位タイには常文恵、保坂真由、ともに今年のプロテストで合格した横山珠々奈、倉林紅が続いた。米女子ツアーが主戦場の馬場咲希はイーブンパー・33位タイで滑り出した。来季ルーキーイヤーを迎える98期生では、藤本愛菜（-3・7位）、池羽陽向（-2・13位）が好スタートを切った。レギュラーツアー通算23勝のベテラン・李知姫（韓国）は2アンダー・13位タイ。同23勝の横峯さくらは1オーバー・40位タイで滑り出した。ファーストQTは、28日まで全3会場で実施。裾野カンツリー倶楽部（静岡県）で開催のB地区、ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）のC地区それぞれの上位者が、12月2日〜5日に宍戸ヒルズカントリークラブ（茨城県）で行われるファイナルステージへ進む。
