山形刑務所の受刑者などが作った木工品や革製品などを展示・販売する「矯正展」が初めて県庁で開かれ、刑務所や制度への理解を求めました。

【写真を見る】受刑者が作った丈夫な編みかごにデザイン性の高い木工品 「矯正展」が県庁で初開催 （山形）

この矯正展は、受刑者が行う刑務作業や再犯防止に向けた取り組みを広く知ってもらおうと開かれたものです。

矯正展は毎年１０月、山形刑務所の敷地で開かれているほか、役場などでも開催されていますが、県庁で開催されるのは今回が初めてです。

こちらは、山形刑務所の受刑者が手作業で作っている「編みかご」。全国の刑務所の中でも山形でしか作られていないもので二重構造で丈夫なつくりが特徴の一つです。

このほか、きょうはデザイン性の高い木工品や全国の受刑者が作った日用品など、あわせておよそ５０種類が展示・販売されました。

訪れた人「前に木工製品を買わせてもらったが、すごく軽くて使いやすくて今回もいいものがあるかなと思って来ました。メモ帳は仕事で使うので、書きやすいとおすすめしてくださったので期待しています」

■より更生につながると期待

受刑者の更生については、ことし６月、刑務作業をしなくてよい禁錮刑と刑務作業が義務付けられた懲役刑を一本化した「拘禁刑」が新たに導入されました。

これにより受刑者それぞれに合わせ職業訓練としての刑務作業の量やカウンセリングなどの頻度が決められ、より更生につながると期待されています。

山形刑務所ではコミュニケーション能力を高めながらチームで活動するなど、より社会に近い環境で作業を行い更生に向けた活動をしているということです。

山形刑務所 土屋文男 所長「仕事をすることは再犯をしないという意味では非常に大きなウエイトを占める。仕事の楽しさ、モノづくりの楽しさを知ってもらおうという目的がある」

矯正展の売り上げの一部は、犯罪被害者の支援などに役立てられるということです。