ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡、落雷や激しい突風、降ひょう、急な強い雨のおそれはなくなる（… 福岡、落雷や激しい突風、降ひょう、急な強い雨のおそれはなくなる（11月25日福岡管区気象台発表） 福岡、落雷や激しい突風、降ひょう、急な強い雨のおそれはなくなる（11月25日福岡管区気象台発表） 2025年11月25日 16時41分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡管区気象台は25日午後4時21分、落雷と突風及び降ひょうに関する福岡県気象情報第4号を発表した。福岡県では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨のおそれはなくなった。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「三国志」の孔明も真っ青！？ 指先一つで天候読む 福岡市博多区の市街地でサルの目撃情報 諸岡6丁目付近（11月25日9時半ごろ） 北九州市八幡西区で小学生女児が見知らぬ男から「彼氏いるの？かわいいね」と声かけられる 香月西1丁目付近の路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 在宅医療, 法要, グループウェア, マンション, 神奈川, 生花, 墓, ダイス, 長野