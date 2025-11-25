全国の「珈琲館」と「珈琲館 蔵」で、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションした「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」が、12月18日（木）から発売される。現在事前予約を受け付けている。

「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」が12月18日（木）発売！11月13日より予約開始

1970年に生まれた珈琲館と1974年に誕生したハローキティが、同じ時代に生まれたという共通点から、今回のコラボレーションが実現。オリジナルイラストを使用した「ボア巾着バッグ」と「オリジナルポーチ」、商品引換券2枚と「珈琲館ブレンド ドリップバッグ1箱」がセットになった「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」（4980円）が、数量限定で登場する。

もこもこのボアと軽やかなナイロンの2種類の素材を組み合わせた「ボア巾着バッグ」は、ブラックとベージュの2色展開で、丸みのあるフォルムになっている。珈琲館の制服を着たデビュー当時のハローキティと、看板商品の「トラディショナル・ホットケーキ」がデザインされたネームタグがついている。

「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」 ボア巾着バッグ（直径約21cm×高さ27cm）

表と裏でデザインの違う「オリジナルポーチ」は、珈琲館で働くハローキティと双子の妹ミミィ、サイフォンや懐かしいメニューの「喫茶店のメロンクリームソーダ」「炭火珈琲ゼリー」などを描き起こしたイラストが描かれている。

「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」オリジナルポーチ（幅約16cm×高さ11cm×奥行き約4cm）

「ハローキティデザイン商品引換券 2枚綴り」（店頭販売分のみ）は、「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き 2枚」と「珈琲館のハウスサンド」の2品が対象となっている。



さらに期間中、アクリルカラビナプレゼントキャンペーンも実施。店内の飲食で500円ごとに1スタンプが貰え、5つ集めると「オリジナルアクリルカラビナ」（シークレットを含む全6種類）がランダムで1つ貰える。トレードマークのリボンや、珈琲館のカップ＆ソーサーに、制服を着たキャラクターが描かれた2つのデザインがある。



「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」は、全国の店舗で12月18日（木）から2026年2月28日（土）まで、オンラインストアでは12月21日（日）夜8時から販売。予約期間は11月13日（木）から12月17日（水）までとなっている。数量限定でなくなり次第終了。オンラインストア販売分は、商品引換券がついていない。



また「アクリルカラビナプレゼントキャンペーン」は、12月18日（木）から2026年2月28日（土）まで、全国の「珈琲館」と「珈琲館 蔵」、「CAFE DI ESPRESSO珈琲館」店舗で実施される。価格は税込み。



「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」ハローキティデザイン商品引換券 2枚綴り（店頭販売分のみ）

アクリルカラビナプレゼントキャンペーン オリジナルカラビナ