初コラボ！「珈琲館×ハローキティ」ホットケーキのイラスト付きバッグが入ったハッピーバッグ発売
全国の「珈琲館」と「珈琲館 蔵」で、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションした「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」が、12月18日（木）から発売される。現在事前予約を受け付けている。
1970年に生まれた珈琲館と1974年に誕生したハローキティが、同じ時代に生まれたという共通点から、今回のコラボレーションが実現。オリジナルイラストを使用した「ボア巾着バッグ」と「オリジナルポーチ」、商品引換券2枚と「珈琲館ブレンド ドリップバッグ1箱」がセットになった「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」（4980円）が、数量限定で登場する。
もこもこのボアと軽やかなナイロンの2種類の素材を組み合わせた「ボア巾着バッグ」は、ブラックとベージュの2色展開で、丸みのあるフォルムになっている。珈琲館の制服を着たデビュー当時のハローキティと、看板商品の「トラディショナル・ホットケーキ」がデザインされたネームタグがついている。
表と裏でデザインの違う「オリジナルポーチ」は、珈琲館で働くハローキティと双子の妹ミミィ、サイフォンや懐かしいメニューの「喫茶店のメロンクリームソーダ」「炭火珈琲ゼリー」などを描き起こしたイラストが描かれている。
「ハローキティデザイン商品引換券 2枚綴り」（店頭販売分のみ）は、「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き 2枚」と「珈琲館のハウスサンド」の2品が対象となっている。
さらに期間中、アクリルカラビナプレゼントキャンペーンも実施。店内の飲食で500円ごとに1スタンプが貰え、5つ集めると「オリジナルアクリルカラビナ」（シークレットを含む全6種類）がランダムで1つ貰える。トレードマークのリボンや、珈琲館のカップ＆ソーサーに、制服を着たキャラクターが描かれた2つのデザインがある。
「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」は、全国の店舗で12月18日（木）から2026年2月28日（土）まで、オンラインストアでは12月21日（日）夜8時から販売。予約期間は11月13日（木）から12月17日（水）までとなっている。数量限定でなくなり次第終了。オンラインストア販売分は、商品引換券がついていない。
また「アクリルカラビナプレゼントキャンペーン」は、12月18日（木）から2026年2月28日（土）まで、全国の「珈琲館」と「珈琲館 蔵」、「CAFE DI ESPRESSO珈琲館」店舗で実施される。価格は税込み。