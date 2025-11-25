スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度 プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日、都内のホテルで開かれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）と坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）と伏見寅威捕手（35）が受賞。4選手には副賞と賞金100万円が贈られた。

表彰式には、選考に携わった張本勲氏、辻発彦も登場。村上、坂本の受賞についてそろって「文句なし」と絶賛した。

伊藤、伏見について張本氏は、ソフトバンク・有原が伊藤と同じく14勝を上げており、混戦だったことを明かしながら「バッテリーの息が合って、強打者を抑え込むんですから、これは大変な作業なんですよね」とねぎらった。

続けて「伊藤はこんなもので満足するなと。14勝の投手じゃない、もっと勝てる。ましてや防御率が2・52はダメだ」と“喝”も忘れず。会場を盛り上げた。

伊藤は今季、27試合でリーグトップタイの14勝、防御率2・52、195奪三振の成績を残し、最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得。さらに沢村賞、ゴールデングラブ賞も獲得した。