永尾まりや、ミニスカコーデで美脚全開「惚れる」「脚のラインが完璧」
【モデルプレス＝2025/11/25】女優・タレントの永尾まりやが11月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】元AKBメンバー「脚のラインが完璧」ミニスカで美太もも全開
永尾は白のパーカーにジャケット姿のショットを投稿。ミニスカートからスラリとした美しい脚を披露している。
この投稿には「脚のラインが完璧」「スタイル良すぎ」「シンプルおしゃれコーデが素敵」「ほっそりした脚に惚れる」などといったコメントが寄せられている。
1994年3月10日生まれ。神奈川県出身。身長 159cm。血液型O型。2009年にAKB48の一員としてデビュー。2016年の卒業後は女優・タレントとして多岐に渡る活動を展開。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆永尾まりや、ミニスカ＆ジャケットコーデで美脚披露
◆永尾まりやの投稿が話題
◆永尾まりや （ながお・まりや）プロフィール
