【日本一かわいい高校生候補】高一ミスコンGP：なんり＜女子高生ミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/25】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第13回は、高一ミスコンGP：なんりさんのインタビューを届ける。
出身：福井県
学年：1年生
誕生日：8月21日
MBTI：ESFP
趣味：食べること
特技：ソフトテニス
好きな食べ物：パスタ
嫌いな食べ物：梅干し
好きな言葉（座右の銘）：失敗は成功のもと
最近ハマっていること：ダイエット
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
周りに勧められたからです。当時何も打ち込めるものがなかったのでこれを機に頑張ろうと思いました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
負けず嫌いで明るいところ。
― 憧れの有名人はいますか？
長澤まさみさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
配信やSNSで悩んでるときに、お母さんが気にする必要ないと言ってくれたこと。
― 将来の夢を教えてください。
テレビに出る。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
周りの人に感謝して生活すること。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
