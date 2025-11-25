“初代バチェロレッテ”福田萌子、2歳子どもへのおにぎり弁当公開「お茶碗2杯分ぐらい食べます」
【モデルプレス＝2025/11/25】Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』の初代バチェロレッテとして注目を集めたモデルの福田萌子が11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもへの手作り弁当を公開した。
【写真】初代バチェロレッテ「栄養満点」2歳子どもへの手作り弁当
福田は「最近おにぎりブーム」と子どものお気に入りの料理を紹介。のりで包まれた2つのおにぎりをメインに、かぼちゃの煮物やトマトが添えられた弁当の写真を投稿した。「お茶碗によそうとあまり食べなくても おにぎりにするとお茶碗2杯分ぐらい食べます」「子どものお話です」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「栄養満点のお弁当」「お子さんが喜びそう」「おかずも美味しそう」「バランス良い」などの声が上がっている。
福田は番組出演後、プロマウンテンバイク選手の井手川直樹とパートナーシップを結び、2023年に第1子を出産。その後、9月にパートナーシップを解消したことを報告した。（modelpress編集部）
