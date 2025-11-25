高垣麗子／2019年撮影（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/25】モデルの高垣麗子が11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。

◆高垣麗子、手作りのオムライス弁当披露


高垣は「今日のお弁当」と題し、オムライスとチキンナゲットを詰めた弁当にりんごが添えられた写真を投稿。「完全にケチャップで誤魔化した」とオムライスにはケチャップで動物の顔のような絵が描かれており、「この三連休スーパーへ行けず、食材が足りなくてこのようなラインナップに」「きっと喜んではくれるだろうけど、野菜が足りないよ…」とつづっていた。

◆高垣麗子の投稿に「共感でしかない」と反響


この投稿に、ファンからは「食材が足らなくてオムライスになるの、共感でしかない」「可愛い」「美味しそう」「ナイスアイデア」などの声が上がっている。

高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）

