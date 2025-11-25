佐々木希、手編みアイテム披露「器用で羨ましい」「センス感じる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/25】女優の佐々木希が11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの編み物を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳ママ女優「センス感じる」話題の手編みアイテム
佐々木は「今日も現場で、編み編み」とつづり、手作りの編み物の写真を投稿。かぎ針を手に持ち、オフホワイトの毛糸を均一の間隔で綺麗に編んでいる様子や、ピンク色の毛糸で編んだ可愛らしいリボンも披露していた。
この投稿に、ファンからは「器用で羨ましい」「上手すぎてびっくり」「センス感じる」「すごく可愛い」などの声が上がっている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐々木希、手編みアイテム公開
◆佐々木希の投稿に「とっても器用」と反響
