心が締め付けられる恋愛映画5選！半魚人と人間の恋『シェイプ・オブ・ウォーター』など【漫画家に聞く】
サブスクリプションサービスの普及により映画を観るハードルがぐっと下がった現代。でも選択肢が多い分、どの映画を観ればよいかわからない人も多いはず。
【漫画】本編を読む
大友しゅうま(@otomo_shuma)さんのInstagramには新旧・和洋問わず「おもしろい」映画の紹介が更新されており、コメント欄も映画好きユーザーの熱いコメントであふれている。本記事では、大友さんのSNSで紹介された映画の中から「心が締め付けられる恋愛映画」を紹介する。
■心が締め付けられる恋愛映画5選
シザーハンズ (1990年、 ティム・バートン)
タイタニック (1997年、 ジェームズ・キャメロン)
ホリデイ (2006年、 ナンシー・マイヤーズ)
シェイプ・オブ・ウォーター (2017年、 ギレルモ・デル・トロ)
君の名前で僕を呼んで (2017年、 ルカ・グァダニーノ)
この中でも、大友さんのお気に入りは『シェイプ・オブ・ウォーター』だと言う。
「監督デル・トロが､幼少期に観た『大アマゾンの半魚人』をきっかけに､『もし半魚人と人間が結ばれたら』という発想から生まれた作品なんだそうです｡僕も昔から『美女と野獣』で、野獣は王子様に戻らなくていいのに〜！と思ってました｡『そのままの姿』を受け入れて､全部愛す！ってことが大切かなとも思うので｡過去にジャンプ＋で僕が連載した『ゴリラ女子高生』でも､ゴリラの女の子が普通に恋に奮闘する物語を描いたのも､この考え方からだったりします｡」
『シェイプ・オブ・ウォーター』は、冷戦下のアメリカが舞台。声を出すことができない孤独な清掃員イライザが、政府の極秘研究所に運び込まれた、アマゾンの奥地から来たという知的な半魚人に心を奪われ、障害や種族、言葉の壁を越え、こっそりと愛を深めていくという物語だ。
「お気に入りのシーンは､研究所に捕らえられた半魚人と女性が､少しずつ惹かれ合っていく序盤の流れです｡ワクワク感と､そこに芽生えていく恋心が絶妙に重なっていて､観ていてとてもドキドキします｡」
取材協力：大友しゅうま(@otomo_shuma)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
大友しゅうま(@otomo_shuma)さんのInstagramには新旧・和洋問わず「おもしろい」映画の紹介が更新されており、コメント欄も映画好きユーザーの熱いコメントであふれている。本記事では、大友さんのSNSで紹介された映画の中から「心が締め付けられる恋愛映画」を紹介する。
シザーハンズ (1990年、 ティム・バートン)
タイタニック (1997年、 ジェームズ・キャメロン)
ホリデイ (2006年、 ナンシー・マイヤーズ)
シェイプ・オブ・ウォーター (2017年、 ギレルモ・デル・トロ)
君の名前で僕を呼んで (2017年、 ルカ・グァダニーノ)
この中でも、大友さんのお気に入りは『シェイプ・オブ・ウォーター』だと言う。
「監督デル・トロが､幼少期に観た『大アマゾンの半魚人』をきっかけに､『もし半魚人と人間が結ばれたら』という発想から生まれた作品なんだそうです｡僕も昔から『美女と野獣』で、野獣は王子様に戻らなくていいのに〜！と思ってました｡『そのままの姿』を受け入れて､全部愛す！ってことが大切かなとも思うので｡過去にジャンプ＋で僕が連載した『ゴリラ女子高生』でも､ゴリラの女の子が普通に恋に奮闘する物語を描いたのも､この考え方からだったりします｡」
『シェイプ・オブ・ウォーター』は、冷戦下のアメリカが舞台。声を出すことができない孤独な清掃員イライザが、政府の極秘研究所に運び込まれた、アマゾンの奥地から来たという知的な半魚人に心を奪われ、障害や種族、言葉の壁を越え、こっそりと愛を深めていくという物語だ。
「お気に入りのシーンは､研究所に捕らえられた半魚人と女性が､少しずつ惹かれ合っていく序盤の流れです｡ワクワク感と､そこに芽生えていく恋心が絶妙に重なっていて､観ていてとてもドキドキします｡」
取材協力：大友しゅうま(@otomo_shuma)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。