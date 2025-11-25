Tommy february6、Tommy heavenly6、2ndアルバムアナログ盤リリース決定
Tommy february6、Tommy heavenly6の代表作2タイトルがアナログ盤として 2026年2月11日（祝・水）にリリースされることが決定した。
TikTokのグローバルヒットを受け、2025年11月にニューヨークとロサンゼルスで開催されたコンサートフィルム上映会が全公演ソールドアウトとなり、現地でも反響を呼んだTommy february6とTommy heavenly6。日本国内ではILLITのメンバーIROHAが出演した資生堂マキアージュのCMで、Tommy february6の「Bloomin'」がカバーされ、Tommyのジャケットやロゴが登場したことが話題になった。
Tommy february6のアルバム『Tommy airline』は2004年3月17日に発売されたアナログの復刻盤。収録されている「je t'aime ★ je t'aime」「MaGic in youR Eyes」「Love is forever」 の3曲は、TikTokやストリーミングで大幅に再生数が伸長している。
また、Tommy heavenly6のアルバム 『Heavy Starry Heavenly』は2007年3月7日に発売されたCDを初のアナログ化。収録されたアニメ『銀魂』主題歌「pray」は日本のみならず海外のアニメファンの間で再び注目を集め、こちらもグローバルでのストリーミングが上昇している。
＜リリース情報＞
Tommy february6
『Tommy airline』
仕様：完全生産限定盤、アナログ盤2枚組、45回転、180g重量盤
価格：6,800円（税込）
品番：SEJL-88〜89
予約URL: https://Tommyfebruary6.lnk.to/Tommy_airline_vinyl
=収録曲=
1. AttenTion pLEasE
2. je t'aime ★ je t'aime
3. sEpia memory
4. ふたりのシーサイド
5. CAndY EyEs doLLS ∵
6. ChOOSe mE or Die
7. daNCin' bABY
8. SwEEt dREAM
9. ThE RoSe fraGranCe
10. MaGic in youR Eyes
11. I still love you boy
12. Love is forever
Tommy heavenly6
『Heavy Starry Heavenly』
仕様：完全生産限定盤、アナログ盤2枚組、45回転、180g重量盤
価格：6,800円（税込）
品番：SEJL-90〜91
予約URL: https://Tommyheavenly6.lnk.to/Heavy_Starry_Heavenly_Vinyl
=収録曲=
1. Heavy Starry Chain
2. stay away from me
3. I'm Gonna SCREAM+
4. my bloody knee-high-socks
5. DOOR MAT
6. Lollipop Candy BAD girl[album version]
7. THE CASE
8. ABOUT U
9. I LOVE XMAS
10. Pray
11. GOING 2 MY WAY !
12. Lucky me
Tommy february6 オフィシャルサイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyfebruary6/
Tommy heavenly6 オフィシャルサイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyheavenly6/
TikTokのグローバルヒットを受け、2025年11月にニューヨークとロサンゼルスで開催されたコンサートフィルム上映会が全公演ソールドアウトとなり、現地でも反響を呼んだTommy february6とTommy heavenly6。日本国内ではILLITのメンバーIROHAが出演した資生堂マキアージュのCMで、Tommy february6の「Bloomin'」がカバーされ、Tommyのジャケットやロゴが登場したことが話題になった。
また、Tommy heavenly6のアルバム 『Heavy Starry Heavenly』は2007年3月7日に発売されたCDを初のアナログ化。収録されたアニメ『銀魂』主題歌「pray」は日本のみならず海外のアニメファンの間で再び注目を集め、こちらもグローバルでのストリーミングが上昇している。
＜リリース情報＞
Tommy february6
『Tommy airline』
仕様：完全生産限定盤、アナログ盤2枚組、45回転、180g重量盤
価格：6,800円（税込）
品番：SEJL-88〜89
予約URL: https://Tommyfebruary6.lnk.to/Tommy_airline_vinyl
=収録曲=
1. AttenTion pLEasE
2. je t'aime ★ je t'aime
3. sEpia memory
4. ふたりのシーサイド
5. CAndY EyEs doLLS ∵
6. ChOOSe mE or Die
7. daNCin' bABY
8. SwEEt dREAM
9. ThE RoSe fraGranCe
10. MaGic in youR Eyes
11. I still love you boy
12. Love is forever
Tommy heavenly6
『Heavy Starry Heavenly』
仕様：完全生産限定盤、アナログ盤2枚組、45回転、180g重量盤
価格：6,800円（税込）
品番：SEJL-90〜91
予約URL: https://Tommyheavenly6.lnk.to/Heavy_Starry_Heavenly_Vinyl
=収録曲=
1. Heavy Starry Chain
2. stay away from me
3. I'm Gonna SCREAM+
4. my bloody knee-high-socks
5. DOOR MAT
6. Lollipop Candy BAD girl[album version]
7. THE CASE
8. ABOUT U
9. I LOVE XMAS
10. Pray
11. GOING 2 MY WAY !
12. Lucky me
Tommy february6 オフィシャルサイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyfebruary6/
Tommy heavenly6 オフィシャルサイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyheavenly6/