【オーケー最新チラシ】今週″絶対に買っておきたい″注目のお得商品は？《11月24日版》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年11月24日に公開された関東地域（綾瀬店は除く）が対象のチラシから、一時的に安く仕入れることができた"更にお買徳"な商品を紹介します。

冷食もお得に買える

今週は、おかずをもう1品足したいときや小腹が空いたときにぴったりの商品などがお得になっています。

●AJINOMOTO ギョーザ 12個

商談時使用売価556円のところ、6.3割引の204円に。

●フジッコ おかず畑 おばんざい小鉢 ひじき煮（42g×2パック）

メーカー希望小売価格248円のところ、2.6割引の182円に。

●日清製粉ウェルナ マ・マー 早ゆでスパゲティ Fine Fast 1.6mm 500g

メーカー希望小売価格508円のところ、3.8割引の314円に。

●カゴメ 基本のトマトソース 295g

商談時使用売価286円のところ、3.2割引の193円に。

●ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個

商談時使用売価864円のところ、5.6割引の375円に。

●Pasco 銀チョコロール 1個

商談時使用売価176円のところ、4.2割引の101円に。

他にもお得に買える商品がたくさん。今週もチラシに掲載されている商品をお見逃しなく。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部