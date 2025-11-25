自分と同じ苦労を娘にかけたくない！老後に備えて始めたこと
▶▶最初から読む▶▶母の遺品整理で学んだ人生を軽くする方法
同居していた高齢の母が亡くなった、作家の堀内三佳さん。その日から葬儀の準備や役所への届け出などの手続きに追われ、ようやく一段落して直面したのは大量の遺品整理でした。生前の母は寝具の衣替えもマメにする人でしたが、ベッドの下をのぞくと、そこには使わないものばかり。そして遺品整理を進めながら、年老いた母との口ゲンカを思い出し、文句ばかりの自分を後悔…。母と過ごした日々を思い返しながら、堀内さんは「自分は年をとっても娘には迷惑をかけたくない」という思いを新たにしたと話します。
※本記事は堀内三佳著の書籍『母の遺品整理で学んだ人生を軽くする方法』から一部抜粋・編集しました。
母の遺品の一つが車椅子。足腰の悪くなった母のために自家用の車椅子を入手したものの、外出は思ったよりも大変。おまけに世話を焼いてもらうのは当たり前…という母の態度が原因で、母娘の関係も何だかギクシャク。結局、母の生前に車椅子が活用できたのは通院の時くらいでした――。
著＝堀内三佳／『母の遺品整理で学んだ人生を軽くする方法』