藤あや子、ワンピ×レザー風ジャケットの“秋色コーデ”に反響「パーフェクツ」「髪型もすごく可愛い」 “いい夫婦の日”に高級ホテルランチ楽しむ
歌手の藤あや子（64）が23日、自身のブログを更新。スカートスタイルの秋らしいコーディネートを披露し、“11月22日＝いい夫婦の日”にランチに出かけたことを報告した。
【写真】「パーフェクツ」「髪型もすごく可愛い」ワンピ×レザー風ジャケットで決めた、藤あや子の“秋色コーデ”
“いい夫婦の日”を記念し、昨日はマンダリン オリエンタル 東京へ。「37階にある『センス』で飲茶ランチ」を楽しんだ。藤は、ロングワンピースにレザー風のジャケット、ブーツをあわせた秋らしいコーデ。見慣れた着物姿とは一変、プライベート感たっぷりの着こなしを披露している。
投稿では私服コーデのほか、それぞれ烏龍茶とジャスミン茶が入ったグラスで乾杯する様子、目にもおいしい飲茶の数々を写真で紹介している。
コメント欄には「あや子さんのファッションが髪型もすごく可愛いです よく似合ってますね」「パーフェクツ」「高層ビルのランチで景色も料理も最高」「いい夫婦!ごちそうさまでした」「いい夫婦ですねぇ これからも、仲良し夫婦でいて下さい」など、さまざまな声が寄せられている。
