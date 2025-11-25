【前後編の後編/前編からの続き】

台湾有事を巡る高市早苗首相（64）の国会答弁をめぐって、中国側の“報復”が相次いでいる。日本への渡航や留学に自粛を促し、日本産水産物について事実上の輸入停止を通告したのに加え、中国商務省の何詠前報道官は、日本側が高市首相の答弁を撤回しなければ「断固として必要な措置を取る」と追加の報復措置にも言及した。こうしたなか、日本でも野党や大手メディア、一部のジャーナリストが批判の論陣を張っている。では、一国の総理に対して、他国の総領事が「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」と言い放つ、過剰かつ扇動的な言動に日本はどう対峙すべきなのか。中国情勢や安全保障に明るい外交当局者、識者、さらに台湾有事に危機感を募らせる国境の島の首長たちに、高市首相の答弁についての考えを徹底取材した。

「存立危機事態の答弁については、高市総理は誰もが考えていた当たり前のことを普通に言っただけ。問題だと憤る指摘がありますが、全く理解できません」

と話すのは、外務省時代に外務事務次官、駐米大使を歴任した杉山晋輔氏。

「『存立危機事態』とは、国際法上の集団的自衛権を行使する事態のことです。日本が武力攻撃をされているわけではないけれど、わが国と密接な関係にある他国が攻撃されることで、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される。そうした明白な危険がある場合に限り、自らはやられていなくても助けていいというもの。これを日本は国内法で規定しています」（同）

杉山氏が外務審議官だった2015年、安倍政権下で成立した安保法制で、初めて盛り込まれた概念だった。

「その当時、国会の法案審議でも具体的にどのような事態を指すのかは随分と議論になりましたが、政府は『事態を総合的かつ客観的に判断する』と答弁するだけにとどめていました。ところが、高市さんは首相として初めて公式の場で台湾有事を例に答弁した。そのことが批判されていますが、役人が書いた木で鼻をくくったような答弁、いわゆる“木鼻答弁”をせず、一般国民にも分かる言葉で説明したのだと思います」（同）

「普通の人でも、そう考える」

杉山氏はこうも続ける。

「役人が書いた答弁は何を言っているのかよく分からないでしょう。それに対し高市さんは具体例を挙げながら、当たり前のことを言ったに過ぎません。日本の最西端・与那国島の目と鼻の先にある台湾で何かが起きたとします。直接自分に銃が向けられて殺されるわけではないにしても、お隣でそのような事態が起きていたら、いつ自分に火の粉が降りかかってくるか分からない。全然知らん顔をして関係ないなんてことにはならない。普通の人でも、そう考えるのではないでしょうか」

安倍政権下で官房副長官補として安保法制制定に携わった兼原信克氏も、

「台湾有事が『存立危機事態』になるというのは、当たり前も当たり前のことで、高市総理の答弁は妥当なものでした。日本からすれば、朝鮮半島や台湾における有事が脅威となるのは当然。北朝鮮が暴発したら日本への核の恐怖はありますが、まず米韓同盟が機能する。ところが、台湾有事は日本が最前線になってしまうわけです。与那国島は台湾から110キロ、中国本土から250キロしか離れていません。いざ有事となれば、中国から中距離弾道ミサイルが飛んできて、機雷がプカプカと流れ込んでくるかもしれない。日本が安保法制を作った理由はそこにあって、中国が台湾有事を起こすことを抑止する。それこそがわが国の安全保障上、今世紀最大の課題なのです」

与那国町前町長は「高市総理には毅然とした態度を貫いてほしい」

国境の島に住む与那国町前町長・糸数健一氏が言う。

「天気次第では、肉眼で見えるほど台湾に近い島なんです。日本の国土を守るためにも、高市総理にはブレることなく毅然とした態度を貫いてほしい。中国に野蛮なことをやめるよう主張してくれないと困ります」

与那国島を含む八重山列島で、最大の人口を誇る石垣市の中山義隆市長は、

「尖閣諸島を含む石垣市からすれば、もし台湾周辺で何らかの武力行使が起きると海上封鎖が行われ、食料やエネルギーが途絶えるのではないかという危機感があります。万が一の時には、石垣市や与那国町、竹富町、宮古島市、多良間村の住民らが九州・山口県へ『島外避難』する計画を政府主導で策定中です」

日頃から国境を意識して暮らす島民にとって、有事は真に他人事ではない。

中国の軍拡にどう対応する？

現実的に台湾有事の可能性が高まっていると警鐘を鳴らすのは、元陸上幕僚長の岩田清文氏だ。

「高市首相が具体的な答弁をした背景には、中国軍が実戦さながらの演習を繰り返していることがあります。22年から24年にかけて4回、そして今年は3回もの大演習を実施。米インド太平洋軍司令官サミュエル・パパロ海軍大将は『これらの大演習は攻撃準備だとして、いつ有事が始まるか分からない。区別がつかない』と危機感を持っています。中国自身も10月9日付の人民解放軍報で『演習準備はすなわち作戦準備』だと認めており、同じ月に出た台湾の国防報告書は『中国の演習は訓練から実戦の方式に変わった』とまで述べているのです」

一党独裁の下、習主席は軍備増強を続けていると、前出の兼原氏。

「ここ10年で中国の経済規模は約4倍となり、国防費の総額は36兆円で開発費も含めて約50兆〜60兆円にまで拡大しています。これは米国の国防費の半分に匹敵する額で空母も含めて艦艇の保有数は400隻に迫る。対して米国は核の数こそ勝っていますが、艦艇の数は約300隻。同盟国・日本は50隻ほどしかない」

日本を巡る安全保障情勢が悪化の一途なら、中国の軍拡にどう対処すべきか。国会は議論を通じて国民に説明するのが筋だとして、兼原氏はこう嘆く。

「本来、高市総理のようにリアルな安全保障の話を国会ですべきなのに、安保法制の成立を拒んだ旧民主党の流れをくむ立憲は具体的な議論さえ許さない。そうした姿勢では国民に対して無責任だと思います」

「あえて中国を怒らせては、自民党を攻撃するマッチポンプ」

立憲や朝日新聞は、高市発言を「日中関係への懸念」と訴えているが、

「左派系の野党や新聞が“問題だ”と大騒ぎすれば、中国は必ず反応してきました。これまでも靖国参拝、尖閣諸島、福島の処理水など例は枚挙に遑（いとま）がありませんが、あえて中国を怒らせては、自民党を攻撃するマッチポンプをやってきた。それがどれだけ日中関係を悪化させ、国益を損なってきたのでしょうか」（兼原氏）

高市首相が闘うべき相手は中国だけではないようだ。

