来年2月で閉店へ… 名鉄百貨店「第1弾閉店セール」注目ポイント 有名ブランド、ジュエリー、美術品も【概要】
名古屋駅前の名鉄百貨店本店が、来年2月末で閉店する。あす11月26日〜12月31日には、第1弾閉店セールとして「71年分の感謝祭」が開催される。
名鉄百貨店は、昭和、平成、令和と名古屋で愛され、71年の歴史に幕を下ろす。
「どんな時も支えてくださった皆さまの存在は私たちのよろこびであり、誇りでした。閉店にあたり、名鉄百貨店を支えてくださったすべての皆さまへの感謝の気持ちを込めて、『71年分の感謝祭』を開催いたします。最後のひとときまで、いつもの笑顔で、皆さまをおまちしております」と呼びかける。
■閉店セールの商品の一例
・＜有名ブランド＞ブラックフォーマル各種、カラーフォーマル各種 数量限定 3万3000円から
・ニット各種 計50枚限り 各5500円
・＜有名ブランド＞晴雨兼用傘・雨傘各種 ★各50本限り 各5500円
・婦人靴各種 計50足限り 各1万1000円
・カシミヤストール各種 計50枚限り 1万1000円
・カシミヤマフラー各種 計50枚限り 5500円
・ランドセル展示品各種 全品50％オフ
・紳士靴各種（24.5〜26.5センチ）各1万1000円
・スーツ・ジャケット各種 数量限定 各1万1000円
・ドーナツよりどり6個 各日10セット限り 2000円
・ワンコイン牛すき煮弁当 お一人様3折まで・各日30折限り 500円（12月3日→12月9日の限定販売）
・北海道秋鮭（甘口、4切）100パック限り 1080円
■美術閉店セール
第1週：11月26日（水）→12月2日（火）、第2週：12月3日（水）→8日（月）
日本画や洋画、現代アートなどの逸品・名品を徹底大放出
■最後のアクセサリーバザール 11月26日（水）→12月8日（月）
永く広く愛されてきた世界のジュエリー・雑貨たちを特別価格で。感謝を込めたラストチャンス
■開店記念日 お買上プレゼント
期間：12月1日（月）
税込7100円（割引後・1レシート）以上購入の先着3000名に、名古屋コーチンの卵を使用した「＜両口屋是清＞めいてつオリジナル焼印入 千なり黄身あん（2個入）」をプレゼント。
■写真やパネルで振り返る名鉄百貨店71年分の歴史展
期間：11月26日(水)〜2026年2月28日(土)まで
写真や映像・パネルなどで、名鉄百貨店の71年間を振り返る。歴代の紙袋・包装紙や、名鉄ホールの貴重な資料も特別展示。会
■ナナちゃん史上初！過去のナナちゃん衣装52着リアルタイム早着替え
期間：11月26日（水）〜12月9日（火）
ナナちゃん史上初！リアルタイムでの早着替えを最新素材で実現。ナナちゃんの年齢にちなみ、過去から選りすぐった「ナナちゃん」との思い出を分かち合える52着の衣装でこれまでの歩みを振り返る。
