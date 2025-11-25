2児の母・内田恭子、「新しい家族」を紹介 愛らしい姿に反響「かわいい」「元気に育ちますように」
2児の母でフリーアナウンサーの内田恭子（49）が25日、自身のインスタグラムを更新。「新しい家族」を紹介した。
【写真】「新しい家族のキケ」愛らしい表情で写る内田恭子の愛犬
内田は「新しい家族のキケをご紹介します。長男がDodgersの@kikehndezから名付けました！17年間ずっと一緒にいてくれたパグのトッドと同じくらい元気に育ちますように」とつづり、新しく家族の仲間入りをしたブリュッセル・グリフォンの「キケ」を公開。
名前の由来を明かし、ドジャースのキケ・ヘルナンデスのボブルヘッドフィギュアの隣で愛らしい表情をした愛犬「キケ」を披露している。
コメント欄には「かわいいですね 元気に育ちますように」「可愛いですねー」「かわいい」などと、「キケ」の愛らしい姿に反響が集まっていた。
