スザンヌ、クリスマスツリー飾った自宅で“恒例”ホームパーティー楽しむ「飾りもめっちゃ綺麗」「みんなで豪華なパーティーですね」「どの料理もおいしそう」
1児の母でタレントのスザンヌ（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスツリーを飾った自宅ショットを披露するとともに、「幼なじみとかれこれ6年？7年？続く儀式」というホリデーシーズン恒例のホームパーティーの様子を紹介した。
【写真】「ツリーの飾りもめっちゃ綺麗で素敵です」クリスマスツリーを飾ったスザンヌの自宅ショット ※7枚目
スザンヌは、豚汁や手巻き寿司、ナポリタンなどの手料理が並ぶ食卓やライティングしたツリー、グラスを手に笑顔を見せる自身のショットなど、複数枚の写真と動画をシェア。
ツリーの前に並ぶ子どもたちの姿には「すっかりツリーよりおっきくなったね いつも思い出すのは最初の頃、背伸びしたり台に乗って飾りつけしてたあの頃。ちっちゃかったなぁ。毎年、おっきくなったねって言ってる気がする！でもほんとに一年の成長を感じる瞬間」としみじみとした様子でつづり、子どもたちの成長に合わせ「来年はおっきいツリーを買わなくちゃ（これも毎年言ってる笑）」と意気込んでいた。
この投稿に対し、ファンからは「どの料理もおいしそうですね」「ツリーの飾りもめっちゃ綺麗で素敵です」「みんなで豪華なパーティーですね」「スザ家にツリーが登場するとクリスマス来たって感じます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ツリーの飾りもめっちゃ綺麗で素敵です」クリスマスツリーを飾ったスザンヌの自宅ショット ※7枚目
スザンヌは、豚汁や手巻き寿司、ナポリタンなどの手料理が並ぶ食卓やライティングしたツリー、グラスを手に笑顔を見せる自身のショットなど、複数枚の写真と動画をシェア。
この投稿に対し、ファンからは「どの料理もおいしそうですね」「ツリーの飾りもめっちゃ綺麗で素敵です」「みんなで豪華なパーティーですね」「スザ家にツリーが登場するとクリスマス来たって感じます」など、さまざまな反響が寄せられている。