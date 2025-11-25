在韓米軍司令官が「韓国は中国を攻撃する際の発進基地」と明言した。台湾有事は日本有事に過ぎないと考えていた韓国人は驚き慌てる。韓国観察者の鈴置高史氏に聞いた。

「東が上」の東北アジア地図

鈴置：「米国には守ってもらうけど、中国と敵対するつもりはない」と言い続けてきた韓国。しかし、韓国の原子力潜水艦の保有承認を期に、米国はそんな都合のいい姿勢を許さなくなりました。

11月16日、在韓米軍司令官のX・ブランソン（Xavier T. Brunson）陸軍大将が、同ホームページに掲載した論文で、韓国人に覚悟を迫ったのです。「［Commander’s article］The East-Up Map: Revealing Hidden Strategic Advantages in the Indo-Pacific」です。

この地図で見ると、予想外に韓国と台湾は近い（在韓米軍HPより）

論文でまず目を引くのが、韓国を中心とし、東はハノイやマニラから、西はシベリアまでをカバーする東アジアの地図です（図参照）。通常の「北が上」の地図とは異なり、「東が上」です。

メルカトル図法に慣れた眼からすると「南が上」になっているように見えますが、距離を正確に示す図法で韓国を中心に描き「東が上」にすると、こうなるのでしょう。

ブランソン司令官はこの地図を使って、在韓米軍基地がいかに戦略的に重要かを訴えました。ポイントを訳します。

・［主要な在韓米軍基地である］キャンプ・ハンフリー（Camp Humphrey’s）は潜在的な脅威と極めて近い。平壌（ピョンャン）とは158マイルしか離れておらず、北京とは612マイル、ウラジオストクとは約500マイルである。

・韓国はロシアによる北方からの脅威に対処できると同時に、西側の海域からの中国の行動に影響力を発揮できる位置にある。

・より具体的に言えば、朝鮮半島はロシアが韓国の東の海に艦隊を展開するのにコストを強いる。同様に韓国の西の海で、中国共産党の北部戦区と北海艦隊にコストを強いる。

「日中対立で漁夫の利」と小躍り

要は「韓国は中国やロシアを封じ込めるための強力で貴重な軍事拠点である」と強調したのです。軍事上の韓国観の大きな転換です。米国は中国を主要敵と定め、台湾有事に着々と備えています。その中で韓国は米国の防衛線の外側にあるかのように扱われてきました。

有事の際、韓国に駐屯する米陸空軍はグアムなど南方に移動して中国の台湾侵攻を牽制する――といった作戦が公然と語られてきました。つまり、韓国は「見捨てられ」かかっていたのです。

ブランソン司令官はそれを一転、韓国は敵の喉元に突き付ける匕首に活用できる、と主張したのです。米韓同盟は、ブランソン構想により首の皮一枚でつながるか、といった感じです。

もちろん「見捨てられ」は韓国側に責任があります。米国と肩を並べて中国と戦う姿勢を放棄したからです。日本の高市早苗政権は「台湾有事は日本有事」との認識の下、中国の侵攻に備えています。

一方、韓国では「台湾有事は韓国と一切関係ない。米軍と一緒に戦う役割は日本に任せておけばいい」が普通の認識です。米軍の南方転進構想は当然の結果でした。

ちなみに、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に怒った中国政府が訪日観光客を減らすなど嫌がらせを始めたことを報じたハンギョレの見出しは「中国で日本行き団体旅行キャンセル相次ぐ…韓国が漁夫の利」（11月19日、日本語版）でした。

日本行きをあきらめた中国人が韓国に来る、と小躍りしたのです。韓国語版の見出しを直訳すると「中国で日本行き団体旅行キャンセル相次ぐ…反射利益を享受」（11月18日）です。

「烏山」は強力な対中威嚇カード

――韓国にすればブランソン構想は朗報ですね。

鈴置：痛し痒しです。確かに「見捨てられ」は避けられます。しかしブランソン構想によれば、韓国が中国やロシアへの攻撃拠点になるのです。韓国がこれを認めれば、台湾有事が発生する前から米中二股外交が崩壊します。ブランソン司令官は具体的な中国攻撃のための発進基地にも言及しているのです。

・中国政府からすれば、［キャンプ・ハンフリーと同じ平沢（ピョンテク）市にある］烏山（オサン）空軍基地などに駐留する米軍は遠方の脅威ではなく、中国の内外に影響を及ぼす身近な能力に映る。

烏山空軍基地から戦闘爆撃機が飛び立てば、北京まで1時間もかかりません。海上自衛隊のある提督は「烏山基地が存在するだけで人民解放軍は大きな負担を強いられる。この基地から飛んでくる米軍機への対処法を常に検討せざるを得ないからだ」と、昔から烏山基地の戦略性の高さを語っていました。

ところが米中対立が激化するにつれ、韓国の歴代政権は――ことに左派政権は有事の際にも北朝鮮以外の敵に在韓米軍を投入することに反対の姿勢を打ち出しました。米軍からすれば、中国を圧迫する烏山カードを無効化されそうになったのです。

それだけではありません。台湾有事の際に在韓米陸軍をグアムなどに派遣して中国を牽制するのさえ韓国は嫌がるようになりました。 中国の圧力からです。そこで米国は韓国に対し、「同盟の現代化」と称して在韓米軍の自由な運用――戦略的柔軟性への了解を繰り返し求めてきました。

「同盟の現代化」を呑ませたトランプ

結局、10月29日、韓国・慶州（キョンジュ）での米韓首脳会談でD・トランプ（Donald Trump）大統領は李在明（イ・ジェミョン）大統領に「同盟の現代化」を呑ませました。

その合意事項がファクト・シート「Joint Fact Sheet on President J. Donald Trump’s Meeting with President Lee Jae Myung」という形で11月13日に発表されました（韓国側の発表は11月14日）。関連部分は以下です。

・The United States and the ROK will enhance U.S. conventional deterrence posture against all regional threats to the Alliance, including the DPRK. The two sides affirm relevant understandings since 2006.

「米国と韓国は、北朝鮮を含む同盟に対するあらゆる地域の脅威に対し、米国の通常兵器による抑止態勢を強化する」。つまり米国は「あらゆる脅威」に対し、堂々と軍事力を行使できるようになったのです。

ただ韓国側も若干は抵抗したようで「2006年以来の関連する了解を確認する」との文言もついています。「了解」とは同年、米韓が戦略的柔軟性に合意した際、「韓国国民の意思と関係なく北東アジアの地域紛争に介入することはない」と付言したことを指すのでしょう――韓国側の理解では。

韓国も中国から報復攻撃

――左派は在韓米軍司令官の発言に反発した？

鈴置：ハンギョレが直ちに社説で批判しました。「韓国に対中・対ロ前哨基地の役割を求める在韓米軍司令官」（11月18日、日本語版）です。ポイントを拾います。

・ブランソン在韓米軍司令官が17日、中国とロシアの脅威への対抗における朝鮮半島の地政学的重要性を強調し、（韓国に）事実上米国の覇権維持のための「前哨基地」になることを求めた。

・ブランソン司令官は「軍事的効率性」だけを掲げて同盟国に無理な役割を押し付けようとする言動をやめ、韓米の政治指導者たちが下す決定を後押しする本来の役割に忠実であることを望む。

・ブランソン司令官の提言が現実化すれば、朝鮮半島は在韓米軍の「発進基地」に転落し、中ロの報復攻撃に耐えなければならない。韓国軍の活動範囲も南シナ海まで一気に拡大される。

・このような話はブランソン司令官にとっては斬新な「戦略的提案」かもしれないが、我々にとっては生死にかかわる問題だ。あえて地図を逆さまにしなくても、朝鮮半島はあまりにも戦略的に敏感な地域であるため、韓国人としては慎重にならざるを得ない。

保守系紙も「発進基地」にはNO

左派とすれば「見捨てられ」よりも「巻き込まれ」の恐怖の方が大きいのです。ただ、保守系紙にもブランソン司令官を批判する社説が登場しました。東亜日報の「『朝鮮半島は中露抑制の中心軸』…韓国は米国の発進基地になるしかない」（11月19日、韓国語版）です。

・ブランソン駐韓米軍司令官が17日、上下を逆さまにした東アジア地図を公開し、韓国が北朝鮮だけでなく中国、ロシアの脅威を抑制する戦略的中心軸だと明らかにした。

・これまで北朝鮮に対する防衛に当たっていた在韓米軍の核心的役割が中露を軍事的に圧迫する方向に変わっていると明らかにしたのだ。

・さらにブランソン司令官は「北京の観点から見ると、在韓米軍の烏山空軍基地が遠距離の脅威ではなく、中国に直ちに影響を与える隣接する脅威」とした。

・台湾有事など米国が必要な時に中国を直接狙った発進基地として朝鮮半島を活用できると言っているのと同然だ。韓国が米中の軍事的衝突に巻き込まれる可能性のある重大な状況に、在韓米軍司令官がさり気なく言及したことは憂慮せざるを得ない。

・米中覇権競争と地政学的安全保障環境の変化によって韓米同盟の範囲が調整されるのは避けられない流れだ。在韓米軍の役割に対する私たちのマジノ線を明らかに提示しなければならない。米国がこれを越えないよう確実に説得しながらも、同盟の摩擦を最小限に抑えることこそが本当の外交力量になるだろう。

中国による支配に慣れ

――保守系紙といえども、「巻き込まれは嫌」なのですね。

鈴置：誰でも嫌です。しかし、日本では「台湾が侵略されれば次は沖縄、さらには日本本土」との危機感が高まった。ウクライナがロシアに侵攻された瞬間、ポーランドやフィンランド、バルト三国などロシアに隣り合う国々が一斉に身構えたのと同じです。

メルカトル図法では韓国から離れて見える台湾も「ブランソン地図」ではけっこう近いところにあります。実際、キャンプ・ハンフリーから東京までは718マイル。これに対し台北までは23％増しの885マイルで、さほど変わらないのです。

――韓国人は「次は自分」と思わないのですか？

鈴置：朝鮮半島の歴代王朝は中国大陸の王朝の属国でした。韓国人も中国は好きではないけれど、「中国人の下で生きる」ことにさほど抵抗感はないのです。

この韓国人独特の対中感情は日本人には理解しにくい。米国や欧州のアジア専門家からも、この点に関し質問を受けることが多いのです。『韓国消滅』第3章第2節「従中を生む『底の浅い民主主義』」をご覧いただくと、少しはご理解いただけるかと思います。



話をハンギョレと東亜日報に戻すと、共通点がもうひとつあります。ハンギョレ、東亜日報ともに「たかが現場の指揮官が、自分の都合で高度な政治問題に口出しするな」と言っていることです。

韓国は日中間の空母

韓国には「ブランソン司令官が韓国＝前哨基地論に固執するのは陸軍のポストを維持するための工作だ」との見方があるようです。在韓米軍の機能が縮小すれば、そのトップである陸軍大将の就くポストがひとつ無くなるからです。

確かにブランソン司令官は今年5月16日、ハワイで開かれたシンポジウムで「韓国は日本と中国本土の間に浮いている島または固定された空母だ」と語るなど「韓国活用論」の教導師です。中央日報の「韓国は中日の間の空母…在韓米軍、北朝鮮の撃退だけが焦点ではない」（5月17日、日本語版）が報じています。

でも、韓国活用論を語るのは陸軍だけではありません。米海軍の制服組トップで作戦部長（参謀総長）のD・コ―ドル（Daryl Caudle）海軍大将も11月14日、ソウルでの記者懇談会で米中衝突時には韓国も米国側で戦うことは当然と語りました。

東亜日報の「米海軍参謀総長、蔚山・巨済造船所を訪れ『ビューティフル』、『韓国の原潜、中国抑止に活用』」（11月17日、日本語版）からコ―ドル作戦部長の発言を拾います。

・韓国の原潜が中国抑止に活用されるというのは自然な予測だ。

・（台湾有事の際に在韓米軍と韓国軍がどのような役割を担うかについては）米中のような大国間の衝突は「戦力総動員（all hands on deck）」に準ずる状況だ。明らかに［韓国軍に］一定の役割はあるだろう。

原潜承認はタダではなかった

――原潜建造の承認は中国に対抗せよ、ということだったのですね。

鈴置：韓国各紙もようやくそれに気がつきました。例えば、ソウル新聞は「無料の原潜ではない『トランプはさらなる計画があるのか』…習近平めがけ」（11月18日、韓国語）で「原潜の建造承認は米国からの贈り物ではなく、中国牽制用だった」と嘆きました。

李在明大統領がトランプ大統領に原潜の建造の承認と協力を求めた際、「中国と北朝鮮の原潜を追跡するために必要だ」と説明しました。それを逆手に取られたのです。

なお、韓国政府はすぐに中国政府に対し「中国の潜水艦とは言っていない。中国の方から来る潜水艦と言ったのだ」と言い訳しましたが、米国はさぞ、冷笑したことでしょう。

ソウル新聞のこの記事によると、コ―ドル作戦部長は記者との懇談で「米国は同盟国と共に協力して、核心的な競争上の脅威である中国関連の共同目標を達成することを期待する」「韓国も相当部分、中国に対する懸念を共有していると考えており、戦略的計算に含めなければならない要素」とも語りました。

中国は黄海の中韓暫定水域に無断で海洋構造物を建設しています。韓国は反発していますが打つ手が無く、やられっぱなし。これに目を付けた米国は「中国に対する懸念を共有する韓国が米国側に来るのは当然だ」と呼びかけたのです。

米国のK・キム（Kevin Kim）駐韓代理大使も11月20日、ソウルで開かれた韓米外交フォーラムの基調演説で「域内の挑戦的な課題が深化している」、「最近、黄海で起こったこと」などと、中国の海洋構造物の違法建設問題に暗に言及したうえで「共に協力して対応せねばならない」と米韓の結束を訴えました。

さらにキム代理大使は「だから米韓の大統領は原潜など新たな能力を導入して課題に対応することにした」とも述べました。韓国への原潜導入は対中用であることを強調したのです。

NPT違反と言いだした中国

中国を共通の敵とすることで韓国を引き寄せようとした米国に対し、中国も黙っていませんでした。米代理大使の発言と同じ11月20日、駐韓中国大使館は「驚きと不満を表わす」と表明しました。

そもそも、中国は韓国の原潜保有に反対しているのです。戴兵・駐韓中国大使は11月13日、ソウルの中国大使館で記者懇談会を開き、「韓米の原潜協力は単なる商業的協力の次元を超え、世界的な核不拡散体制および韓半島地域の平和と安定に直結する事案だ」と述べています。

東亜日報の「駐韓中国大使『韓国の原潜推進に懸念、慎重な対応を望む』」（11月15日、日本語版）が報じました。

中国は、米国による原潜燃料の供給が核不拡散に反するとの認識を示したのです。なお、韓国政府は「原潜の動力は原子力だが、核兵器は搭載しないので核兵器不拡散条約（NPT）違反には当たらない」と主張しています。米国から攻撃型原潜を導入する豪州の先例を盾にするつもりです。

米韓同盟はいつまで続くか

ただ、中国が本気で圧力をかけたら韓国はくじけてしまうかもしれません。韓国には「こんな調子で原潜などできるのだろうか」との声が広がり始めました。

北朝鮮核問題担当大使を務めたイ・ヨンジュン世宗研究所理事長は朝鮮日報への寄稿「韓国が『原子力推進潜水艦』保有に成功するには」（11月12日、韓国語版）で、保有には良好な韓米関係を持続する必要がある、と書きました。

米国が豪州に原潜の技術を提供したのは、豪州が対中海洋作戦に寄与する核心同盟国という認識のためだ。では、原潜が完成する10年後まで、米国は韓国が自分側の国と認識し続けるだろうか――とイ・ヨンジュン理事長は首を傾げたのです。

正鵠を得た議論です。韓国はいつまで米国側の国なのか、すでに疑問が付いています。李在明政権だって本音は核武装中立。原潜保有のため、米国側のフリをしたに過ぎません（「トランプから『原潜保有』を許された韓国 宿願だが…浮かれていられない“2つの障害”」参照）。

そのうえ、左派のハンギョレだけでなく、保守の東亜日報の社説まで米国側に立って戦うことを拒否したのです。米政府はこうした韓国の世論の動向をじっくりと観察しているに違いありません。

音無しの朝鮮日報

――保守中の保守、朝鮮日報の社説は「ブランソン構想」をどう書いたのですか？

鈴置：いい質問です。11月25日に至るまで、社説では全く取り上げていません。米国と肩を並べて中国と戦うのか、洞ヶ峠を決め込むのか、国の運命を決定する選択です。新聞社としてこの問題を無視するわけにもいかないのに。

ただ、在韓米軍基地を中国への攻撃拠点として使うのを認めれば、日本同様に中国から嫌がらせされるのは見えています。朝鮮日報もそんな覚悟を国民に訴える勇気は出ないのでしょう。何せ韓国には、日中対立を「漁夫の利」と喜ぶ新聞もあるぐらいですから。

半面、ブランソン構想を拒否すれば米国から見捨てられ、原潜保有も夢と消える可能性が高い。原潜建造を訴えてきた保守系紙としてはこれも耐えがたい。

「ブランソン構想」は韓国人に突き付けられた巨大な踏み絵なのです。朝鮮日報の論説委員会もどう書けばいいのか、困惑していると思われます。

鈴置高史（すずおき・たかぶみ）

韓国観察者。1954年（昭和29年）愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター（ハワイ）でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』（ともに新潮新書）、近未来小説『朝鮮半島201Z年』（日本経済新聞出版社）など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

