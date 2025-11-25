今年も巨人・岡本和真、ヤクルト・村上宗隆、西武・今井達也ら日本球界を代表する実力者たちのメジャー挑戦が話題を呼んでいる。過去には破格の好条件でメジャー移籍をはたした選手が多数に上る一方で、条件面で折り合わず、最終的に挑戦を断念した男たちも少なくない。【久保田龍雄/ライター】

【写真特集】メジャーで活躍した選手も…甲子園の怪物たち

ついにメジャーを断念

まず1980年代では、阪神・山本和行の“幻のドジャース入団”が知られている。

マウイキャンプでドジャースのコーチからピッチングを認められ、「フリーになったら、いつでも連絡してこい」と入団の確約を取りつけたことがきっかけだった。先発6番手にするという話もあり、背番号も「25」に決まっていたと伝わる。

メジャー挑戦を表明した岡本和真（巨人の公式サイトより）

そこで、2度目の最優秀救援投手を受賞した1984年オフ、メジャー移籍を前提にして球団に退団を申し入れた。だが、FA制度もない時代とあって、「チームに必要不可欠の戦力」と引き留められ、ついに断念した。

当時は85年春、ブルワーズの入団テストを受けた江夏豊のように、自由契約にならなければ、メジャーに挑戦できなかった。

阪神に残留した山本は翌85年、中西清起とのダブルストッパーで5勝11セーブを記録し、史上2人目の通算100勝100セーブを達成するとともに、チームの21年ぶりVに貢献した。

野茂英雄がメジャー移籍のパイオニアとなり、FA制度も導入された1990年代になると、メジャー移籍へのハードルも緩和され、長谷川滋利、伊良部秀輝ら挑戦する者が相次いだ。

日本人捕手として初めてメジャーに挑戦したのが、オリックス・中嶋聡である。

自慢の強肩が“メジャー級”と評価され、チームメイトのニールからも「向こうでやってみないか」と勧められた中嶋は1997年オフ、FA宣言してメジャー数球団と接触し、エンゼルスのテストを受けたが、打撃面の不安から、希望するメジャー契約は難航した。

そして、12月21日の最終交渉でも年俸25万ドル（当時のレートで約3175万円）のマイナー契約だったことから、ついにメジャーを断念し、西武に移籍した。

その後は横浜、日本ハムでもプレーし、46歳まで現役をつづけたあと、オリックスの監督として2021年からリーグ3連覇（22年は日本一）を達成したのは、ご存じのとおりだ。

2000年代では、谷繁元信（横浜）、仁志敏久（巨人）、稲葉篤紀（ヤクルト）らがメジャーに挑戦したが、いずれも合意に至らず、残留、または移籍という形で国内に残った。

その中で、年明け後の2月下旬までメジャー球団からのオファーを待ちつづけたのに、朗報が届かなかったのが、稲葉である。

5人の監督すべてを胴上げ

04年オフ、FA権を取得した稲葉は、ヤクルトの年俸1億円の2年契約を断り、メジャー挑戦の夢を叶えようとしたが、年明け後も移籍先が決まらない。

最後の交渉相手・アストロズも2月下旬になって「もう少し待ってほしい」と回答してきた。「自分は本当に必要とされていない」と思い知らされた稲葉は「日本で暴れてやろう」と気持ちを切り替え、前年から23％ダウンの年俸6000万円で日本ハムと1年契約を結んだ。

移籍2年目の06年、稲葉は打率.307、26本塁打、75打点でチームの日本一に貢献するなど、20年間の現役生活で6度の優勝を経験し、ヤクルト時代も含めて仕えた5人の監督すべてを胴上げしたことでも知られる。

2010年代では、鳥谷敬（阪神）、松田宣浩（ソフトバンク）、菊池涼介（広島）らがメジャーに挑みながら、最終的に夢を断念している。

挑戦時期がもう少し早ければと惜しまれたのが、鳥谷である。

2014年、3番ショートでフルイニング出場し、自己最高の打率.313をマークした鳥谷は11月11日、海外FA権を行使し、メジャー挑戦への第一歩を踏み出した。

その後、ブルージェイズ、ナショナルズなどが興味を示したが、メジャーにおける日本人内野手の評価が低いことから、交渉は長期化した。

日本では抜群の身体能力を誇り、3年連続フルイニング出場を果たしたタフマンも、体格的に見劣りするメジャーではあまり評価されず、翌年34歳になる年齢的な不安も影響したとみられる。

こうした事情から、5年総額20億円の大型契約を用意して全力で慰留に努めた阪神の熱意に応える形で、15年1月9日、残留が決まった。

もし海外FA権を取得した12年オフにメジャー挑戦に踏み切っていれば、西武の内野手・中島裕之がアスレチックスと2年契約を結んだ時期で売り手市場だっただけに、メジャーリーガー・鳥谷が誕生していたかもしれない。

来年も一緒にやるつもりで

もともとメジャーにそれほど興味はなかったが、「自分がメジャーに挑戦できるチャンスをもらえるのかどうか、確かめるのは今しかない」という理由で2015年オフに海外FA権を行使したのが、松田である。

同年、自身初の30本塁打超え（35本塁打）を実現し、チームの2年連続日本一に貢献した松田は、シーズン後の11月9日、「短い野球人生、悔いのない決断をするために自分の評価が知りたい」とFA権を行使した。

パドレスなど4球団が興味を示し、12月にはパドレス入りに9割方気持ちが傾いていたが、そんな矢先にかかってきた王貞治球団会長からの電話が残留を決断させた。

「来年も一緒にやるつもりで俺はいるから。日本でやることがまだまだあるぞ」の言葉に、「うれしかった。ありがたかった。『行きます』とは言えなかった」と意気に感じた“熱男”は同24日、4年総額16億円でソフトバンクと契約した。

今回紹介した顔ぶれを見ると、日本に残った結果、その後、恵まれた野球人生を送った者も多いが、それでもファンとしては「もしメジャーに行っていたら」と想像をたくましくさせられてしまう。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部