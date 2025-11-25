より安全・安心・簡単に。JCBが会員専用WEBサービスに「パスキー」を導入
ジェーシービーは、会員専用WEBサービスMyJCBの新しいログイン認証方法として「パスキー」を導入した。
パスキーは、MyJCBアプリのホーム画面「安心サポート」より登録できる
「パスキー」は、パスワードを使わず本人認証を行う方法。ID・パスワードを入力せずに、使用する端末で設定しているロック解除方法(生体認証やパターン認証など)を使ってログインできるため、操作もしやすいのが特長。
生体認証などでログインできる
従来のパスワードを用いた方法に比べ、フィッシング対策に有効な上、パスキーの認証に用いる暗号鍵をネットワーク上で授受しないことから、情報傍受による不正利用を防ぐこともできる。
パスキーは、MyJCBアプリではホーム画面の「安心サポート」から登録できる。MyJCB(ウェブサイト)での登録も可能。
