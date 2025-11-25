レイバンの「掛け心地特化」サングラス、51%OFFでいいの？
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、軽量なニッケル合金フレームと極細のテンプルにより、快適な装着感を実現した「ERIKA METAL EVOLVE RB3539」など、Ray-Ban（レイバン）の偏光サングラスがお得に登場しています。
最大51％オフ！ 大きめシェイプで紫外線カット効果も◎な「ERIKA METAL EVOLVE RB3539」はカラバリも豊富
[レイバン] RB3539 ERIKA METAL
14,519円
（51％オフ）
[レイバン] RB3539 ERIKA METAL
15,768円
（47％オフ）
[レイバン] RB3539 ERIKA METAL
14,521円
（51％オフ）
ほかモデルも多数セールに登場
男女兼用で使い勝手も良いレイバンの定番モデル「0RB4259F」がお得な価格で販売中！
[RAY-BAN (レイバン)]サングラス 0RB4259F 601/80 BLACK 日本 53 (FREE サイズ)
14,260円
（47％オフ）
[Ray-Ban(レイバン)]サングラス レイバン 601/71 日本 53 (FREE サイズ)
14,260円
（47％オフ）
(レイバン)Ray-Ban 【国内正規品】 サングラス RB4259F 601/19 53
14,923円
（49％オフ）
[レイバン] 国内正規品 サングラス RB4259F 616613 616613 53
14,923円
（49％オフ）
軽量で1日中掛けていても掛け心地が良いレイバンの「0RB4258F」が49％オフの大特価！
[レイバン] サングラス ユニセックス大人 0RB4258F 601/19 CLEAR GRADIENT LIGHT BLUE 52
14,923円
（49％オフ）
[レイバン] RB4258F SHINY BLACK WITH LIGHT GREEN LENS
14,951円
（45％オフ）
[レイバン] サングラス ユニセックス大人 0RB4258F 601/80 BLUE 52
14,951円
（45％オフ）
レイバンの代表的モデルが52％オフに！ サングラスの1本目はこれで間違いなし
Ray-Ban (レイバン) Rb2132f New Wayfarer (ニューウェイファーラー) ローブリッジフィット スクエアサングラス, 55 mm
13,051円
（52％オフ）
[レイバン]0RB2132F 622 日本 55 (FREE サイズ)
13,051円
（52％オフ）
RB2132F NEW WAYFARER SHINY BLACK WITH LIGHT GREY LENS
13,051円
（52％オフ）
＞＞レイバンのセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年11月25日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
