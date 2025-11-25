Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、軽量なニッケル合金フレームと極細のテンプルにより、快適な装着感を実現した「ERIKA METAL EVOLVE RB3539」など、Ray-Ban（レイバン）の偏光サングラスがお得に登場しています。

最大51％オフ！ 大きめシェイプで紫外線カット効果も◎な「ERIKA METAL EVOLVE RB3539」はカラバリも豊富

ほかモデルも多数セールに登場

男女兼用で使い勝手も良いレイバンの定番モデル「0RB4259F」がお得な価格で販売中！

軽量で1日中掛けていても掛け心地が良いレイバンの「0RB4258F」が49％オフの大特価！

レイバンの代表的モデルが52％オフに！ サングラスの1本目はこれで間違いなし

なお、上記の表示価格は2025年11月25日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

