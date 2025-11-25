日本野球機構(NPB)は25日、プロ野球担当記者の投票で決まる「2025年度ベストナイン賞」を発表しました。

投手部門では、防御率1.46をマークし、12勝をあげたソフトバンクのモイネロ投手が9年目で初受賞。

捕手部門ではオリックスの若月健矢選手が初受賞。森友哉選手が怪我で抜けた穴を埋め、チームのAクラス入りに貢献しました。

一塁手部門では、西武・ネビン選手が来日1年目で初受賞。21本塁打のパンチ力に加え、ゴールデングラブ賞と攻守で輝きました。

二塁手の牧原大成選手は打率.304で首位打者となり、15年目で初のタイトルです。

三遊間は楽天勢が獲得。三塁手の村林一輝選手はリーグ最多安打でした。遊撃手ではルーキーの宗山塁選手が2位の紅林弘太郎選手と3票差で初受賞。1年目ながら122試合で打率.260を記録しています。

外野手部門では、最高出塁率を記録した柳町達選手が6年目で初受賞。オリックスの中川圭太選手は7年目で初の受賞でした。ソフトバンクの周東佑京選手は、2年連続2度目の受賞。西武の西川愛也選手は外野手3位の得票数である周東選手にあと7票届きませんでした。

また、DH部門では日本ハムのレイエス選手が2年連続2度目の受賞。レイエス選手は132試合で32本塁打、90打点をマークしリーグ二冠を達成しました。

球団別では日本一のソフトバンクが4選手で最多。最多票は228票のレイエス選手でした。8選手が“初受賞”でした。

▽各ポジションの票数上位選手

【投手】

モイネロ(ソ) 155票 ★初

伊藤大海(日) 61票

今井達也(西) 、有原航平(ソ) 4票

【捕手】

若月健矢(オ) 169票 ★初

海野隆司(ソ) 39票

寺地隆成(ロ) 11票

【一塁手】

ネビン(西) 194票 ★初

清宮幸太郎(日) 26票

中村晃(ソ) 5票

【二塁手】

牧原大成(ソ) 211票 ★初

太田椋(オ) 15票

野村勇(ソ) 、石井一成(日)、村林一輝(楽) 1票

【三塁手】

村林一輝(楽) 165票 ★初

清宮幸太郎(日) 51票

郡司裕也(日) 8票

【遊撃手】

宗山塁(楽) 98票 ★初

紅林弘太郎(オ) 95票

野村勇(ソ)21票

【外野手】柳町達（ソ) 226票 ★初中川圭太(オ) 155票 ★初周東佑京(ソ) 92票 ★2年連続2度目西川愛也(西) 85票西川史礁(ロ) 46票【DH】レイエス(日）228票★2年連続2度目ネビン(西) 1票