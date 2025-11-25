（静岡市 難波市長）

「引き続き、第2編ということで、清水中心市街地における地震、津波への 適切な対応行動についてご説明をさせていただきます」



25日朝、静岡市の難波市長は先週21日･金曜日に続き、清水区と清水庁舎の地震防災に関する記者説明会を開催しました。



発端は、11月11日に開いた清水庁舎の整備方針についての市民説明会でのこと。



静岡市では老朽化や耐震性が問題となっている現在の清水庁舎を津波浸水想定区域である「清水駅東口」に移転整備する方針を固めていますが…、住民説明会では津波対策などに不安の声が相次ぎました。





（参加者）「南海トラフ巨大地震の地震、津波、その関係についてどう考えておられるのか」新たな清水庁舎の機能は2階以上に上げるほか、1000年に1度の最悪な事態を想定した場合でも庁舎機能は維持できると説明しました。（静岡市 難波市長）「皆さん、清水庁舎は毎日お使いになるわけです。1000年に1回の時にどうなるかということに対しての対応を優先するのか、毎日の利用を優先するのか、どっちがいいかということですね。全てここで特に問題なく、津波が来ても対処できると考えております」これが一部報道で「1000年に1回しか来ないからいい」というニュアンスで伝えられたことに加え、市民に地震･津波への対応について正しく理解してほしいとの思いから、今回、2回にわたって記者説明が行われたのです。まずは、大前提として地震・津波ともに規模や発生頻度に応じてレベル1、レベル2が設定されていることを理解する必要があると言います。「レベル1」の津波はマグニチュード8クラスの地震に伴う100年から150年に1回程度の頻度で発生する可能性があります。「今後30年以内に60～90％程度以上」の確率で発生するとされる「南海トラフ地震」も含まれています。一方、「レベル2」の津波は最大クラスの地震によって1000年に1度程度で発生する津波で、きわめて頻度が低い「南海トラフ巨大地震」など最悪の事態を想定したものです。静岡市のハザードマップは、この「レベル2」を元にした上で、さらに悪条件を加えて作ったものです。そのため、発生確率は極めて低いものとなっています。難波市長は、津波ハザードマップは1000年に一度程度の最悪の事態を想定したものであり、これを庁舎の整備において重要視すると柔軟な庁舎機能の検討が難しくなるといいます。（静岡市 難波市長）「津波ハザードマップの浸水想定は、命を守る観点から対策を考えるときに用いるべきで、経済社会被害を軽減する観点から対策を考える場合には『レベル1』の浸水がより重要になってきます。『レベル1』で防ぐということですね。『レベル1』でできるだけ防げるようにしといてやれば、防災を考えれば『レベル2』にも効くということになります」。防潮堤整備などで「レベル1の津波」での浸水を防ぎ「レベル2の津波」では、周辺の浸水が防げなくても庁舎機能を2階以上にあげて機能を維持できるようにします。さらに、難波市長は新しい清水庁舎は津波避難ビルとしても機能すると説明しました。（静岡市 難波市長）「清水駅周辺で、避難ビルはこうですけども、今ここ、ないんですね。あまりこの辺りがない。特に『河岸の市』、建物が変わりましたので、新しくなりましたので、ですけど、もう海のすぐ横にあるので、やはり皆さん不安だと思います。この辺りにたくさんの人が滞留してますけども、この津波避難ビルが、ここ、ないんですね。で、このデッキに避難するようになってます。ですから、ここに弱点があるので、やはりここに庁舎を置いて、この避難場所として活用できるようにするというのが大事だと思っています」庁舎に設置された非常用電設備によって3日間の電源確保ができるほか、「清水さくら病院」とペデストリアンデッキで接続されているため、緊急時のけが人の受け入れができるなど防災拠点になりえる理由を説明しました。（静岡市 難波市長）「この辺りで避難をどう確保するかっていうと、やはり今、弱点なんですね、この辺りは。津波が発生した直後は、この辺りの拠点になりうるので、ここに庁舎があるというのは非常に強みだと思っています」