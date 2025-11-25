超いきものがかりフェス、JUJU＆ゆずの出演が決定！第2弾アーティスト解禁

いきものがかり自身初となる主催フェス「超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜」にJUJU、ゆずの出演が決定した。

2026年3月14日（土）には、いきものがかりとテレビ番組などで何度も共演し、『やさしさで溢れるように』『奇跡を望むなら…』など数多くのヒット曲をリリースしながら、歌で“物語”を伝える歌手としてジャンル・洋邦・世代を超えて名曲を歌い継ぐカヴァーも注目を集めるJUJU。

そして翌15日（日）には、これまでお互いの作品でコラボレーションを行い、「彼らの存在がないと、いきものがかりは結成しなかった」といきものがかり本人たちが語る、尊敬する地元・神奈川の先輩ゆずが出演する。

◆アーティスト出演日

▼2026年3月14日（土）ラインナップ▼

［DAY1］（五十音順）

出演：いきものがかり／アイナ・ジ・エンド／上白石萌音／JUJU／スキマスイッチ／槇原敬之

▼2026年3月15日（日）ラインナップ▼

［DAY2］（五十音順）

出演：いきものがかり／TOMOO／秦 基博／ゆず／wacci