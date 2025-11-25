中国メディアが報じた「日本の空港が帰国する中国人で大混雑している」との話題が25日、中国のSNS・微博（ウェイボー）でトレンド1位に浮上した。

高市早苗首相の台湾をめぐる発言に反発した中国が日本への渡航自粛を国民に呼び掛ける中、中国メディアの極目新聞は「日本の空港が帰国する中国人で大混雑」「一部の中国人観光客は予定より早く帰国、フライトは満席」「中国人観光客『日本からの帰国便は満席だった』」「日本に留学中の中国人学生は（帰国便の）チケットが買えないか心配」などのワードをハッシュタグにしてSNSに投稿した。

同メディアは「最近、複数のネットユーザーが動画を投稿し、日本の多くの空港が帰国する中国人で混雑している様子を報告した。もともと近いうちに帰国予定だった人もいるが、滞在を早めに切り上げて帰国する人もいる」と報道。福建省行きの便に搭乗した中国人が「私が搭乗した便は満席だった。知人の中には、最近の出来事を受けて旅行計画を変更し、早めに帰国した人もいた。家族からも催促され、安全面が心配だった」と話したと伝えている。

また、「ショート動画プラットフォームでは、日本の空港で大勢の中国人が帰国便を待つ様子が投稿されており、まるで春節（旧正月）の帰省ラッシュのようだ」と表現し、「帰国する旅行者で日本の空港は混雑する一方、逆に日本へ向かう中国人旅行者は明らかに減少している」と強調。フライト管理サービス「DAST」のデータを基に日本行きの飛行機に減便、運休が相次いでいると紹介した上で、日本で留学中の中国人学生の声として「今後チケットが入手しにくくなるのではと心配している」と報じた。

記事はこのほかにも、中国で日本行きの航空券がすでに54万枚以上がキャンセルされたことや、野村総合研究所の研究員・木内登英氏の試算で日本側に年間1兆7900億円の経済損失が出ると報じられていることにも言及。中国側の措置が日本にダメージを与えていると強調する報道内容になっている。

これについて、中国のネット上では「急いで帰ってこい！」「大部分の人は（中国）政府の声明の意味を理解しているようだ」「いずれ一戦交えるなら早い方がいい」「国家の言うことを聞かねば損失を被るぞ」など、民族主義的なユーザーから勇ましい声が上がった。

一方で、「これは日本に旅行に行った人が多いということを示しているのでは？」「帰ってくるってことは、行ったってことだよな」「旅行が終わったら、もちろん帰国するだろう」「便自体が減ってるんだ。混むのは当然」「満席じゃない日があるのかよ。大げさだな」「行く便が少なくなったんだから帰ってくる便も少なくなってる。満席になるのは普通のことだろ」「たぶん（この報道は）うそだろう」「行く便も満席ってことは報じないんだな」「実際は（日本旅行に）駆け込みで行ったってだけ」といった冷ややかなコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）