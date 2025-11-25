Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÈ¯É½¡¡¥»¤Ïºå¿ÀÀª¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª9¿ÍÃæ7¿Í¼õ¾Þ¡¡¥Ñ¤Ï¿·¿Í¤Î³ÚÅ·¡¦½¡»³¤¬²÷µó
¡¡2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹É½¾´Áª¼ê¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡¢¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Î7¿Í¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤«¤éÁª½Ð¡£Æ±°ì¥Á¡¼¥à¤«¤é7Áª¼ê¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï1953Ç¯¤Îµð¿Í°ÊÍè72Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡¢¼þÅì±¦µþ³°Ìî¼ê¤ÎºÇÂ¿4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤Î½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤Ï¥Ñ¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1999Ç¯¾¾ºäÂçÊå¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¡£¿·¿ÍÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1981Ç¯ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤Ï»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Îº´Æ£µ±¤Ç269É¼¡ÊÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô275¡Ë¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ÏDHÉôÌç¤ÎF¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ç228É¼¡ÊÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô229¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¶Ïº¹¤ÎÁª½Ð¤Ç¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í··â¼êÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿½¡»³¤¬98É¼¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤Î¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬95É¼¤È¡¢¤ï¤º¤«4É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°Ìî¼êÉôÌç3¿ÍÌÜ¤Î¼þÅì¤Ï92É¼¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬85É¼¤Ç7É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£
Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê
¢¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼ê¡¦Â¼¾åðó¼ù(¿À)½é¡¡192É¼
Êá¼ê¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº(¿À)½é¡¡258É¼
°ìÎÝ¼ê¡¦Âç»³ÍªÊå(¿À)¢2Ç¯¤Ö¤ê¡¡265É¼
ÆóÎÝ¼ê¡¦ÃæÌîÂóÌ´(¿À)½é¡ÊÍ··â¼ê¤Ç1ÅÙ¡Ë¡¡262É¼
»°ÎÝ¼ê¡¦º´Æ£µ±ÌÀ(¿À)½é¡¡269É¼
Í··â¼ê¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ(µð)½é¡¡198É¼
³°Ìî¼ê¡¦¿¹²¼æÆÂÀ(¿À)½é¡¡266É¼
³°Ìî¼ê¡¦¶áËÜ¸÷»Ê(¿À)¥5Ç¯Ï¢Â³¡¡245É¼
³°Ìî¼ê¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ(Ãæ)£2Ç¯¤Ö¤ê¡¡244É¼
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼ê¡¦£Ì¡¥¥â¥¤¥Í¥í(¥½)½é¡¡155É¼
Êá¼ê¡¦¼ã·î·òÌð(¥ª)½é¡¡169É¼
°ìÎÝ¼ê¡¦£Ô¡¥¥Í¥Ó¥ó(À¾)½é¡¡194É¼
ÆóÎÝ¼ê¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®(¥½)½é¡¡211É¼
»°ÎÝ¼ê¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±(³Ú)½é¡¡165É¼
Í··â¼ê¡¦½¡»³ÎÝ¡Ê³Ú¡Ë½é¡¡98É¼
³°Ìî¼ê¡¦ÌøÄ®Ã£(¥½)½é¡¡226É¼
³°Ìî¼ê¡¦ÃæÀî¡¡·½ÂÀ(¥ª)½é¡¡155É¼
³°Ìî¼ê¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¡Ë¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡92É¼
DH¡¦£Æ¡¥¥ì¥¤¥¨¥¹(Æü)¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡228É¼
¢¨´Ý¿ô»ú¤Ï¼õ¾Þ²ó¿ô