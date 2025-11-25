オリックスの若月健矢捕手（30）、中川圭太外野手（29）がパ・リーグのベストナイン賞を受賞した。若月はプロ入り12年目、中川は7年目でともに初受賞。

今季の若月は121試合に出場。自己最多に並ぶ6本塁打、自己最多の31打点を挙げ、打率は・272。5月までに3度サヨナラ打を放つなど、勝負強さを発揮した。

中川は119試合に出場。打率はリーグ3位の・284を記録し、得点圏打率は・304。本塁打は自己最多に並ぶ12本を放ち、53打点を挙げた。4番の15試合を含め全打順を任されるなど、チームのつなぎ役としての働きも光った。

オリックスからのベストナイン選出は山本、森、頓宮、宗、紅林の5選手が受賞した23年以来、2年ぶりとなる。

▼若月 素晴らしい賞を受賞することができ、本当に嬉しく思います。また来シーズンも選んでいただけるように、日々精進していきたいと思います。

▼中川 まさか自分が選んでいただけるとは思っていなかったので、とてもビックリしています。今回このような賞をいただき、とても光栄です。まだまだ成長していけるように、これからも一層努力していきたいと思います。