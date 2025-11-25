INI¥ê¥ìー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー Vol.11¡§ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ö11¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¡×ーー¥°¥ëー¥×¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÎÃç¤Î¤è¤µ
¡¡ º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëINI¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØINI THE MOVIE¡ÖI Need I¡×¡Ù¤¬10·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢11¿Í¤¬¡ØPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡Ù¤Ë¤Æ¡È¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡É¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤É¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖËÍ¤¿¤Á¡ÊI¡Ë¤¬¤¢¤Ê¤¿¡ÊI¡Ë¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÊNetwork¡Ë¡×¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢INI¤Ï¤¤¤Ä¤âMINI¡ÊINI¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬É¬Í×¤ÊÂ¸ºß¡ÊNeed¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢INI¤ÈMINI¤È¤Îå«¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÈMINI¡¢¤½¤·¤ÆINI¤Î¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î¡È·Ò¤¬¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ê¥ìー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò´ë²è¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡ØLAPOSTA 2025 SHOW PRODUCE by MEMBERS¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤äºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØTHE WINTER MAGIC¡Ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè11²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£¡Ö¤³¤Î³èÆ°¤ò¡Ø¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×――10·î31Æü¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØINI THE MOVIE¡ÖI Need I¡×¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ê°Ê²¼¡¢ÌÚÂ¼¡Ë¡§Î¨Ä¾¤Ë¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÆâÍÆ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë±Ç²èÀ½ºî¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ¢Â¦¤¬±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ì©Ãå¼èºà¤Î´Ö¤â¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬INI¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Ì©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢±Ç²è¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÂ¼¡§¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢INI¤Î³Ú¶Ê¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ë³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¾Ò²ð¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥·ー¥ó¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――±Ç²èÆâ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ä¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§Âè°ì¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
――º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¡ÈINI¤ÈMINI¤Î·Ò¤¬¤ê¡É¤âÂçÀÚ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òºÇ¤â´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»×¤¤½Ð¤Ï°ìÀ¸¿§êô¤»¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ëè¥·¥ó¥°¥ë¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MINI¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤â¡¢¤É¤Î½Ö´Ö¤âËÜÅö¤Ë¿§êô¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿²ó¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤½¤Î1²ó¤Ë¤«¤±¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤ò»×¤¦¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£²ó¤Î±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¤Îºî»ì¤Ë¤Ï¡¢INI¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§1¥µ¥Ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ËÍ¤¬¥é¥¤¥Ö¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤Æ¡£Ã¯¤¬¤³¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÊÆ£ËÒ¡Ëµþ²ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤òµþ²ð¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖËïºÈ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£µþ²ð¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢1¥µ¥ÓºÇ¸å¤Î²Î»ì¤ò²Î¤¦»þ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÃý¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Ä¤â²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――INI¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿2021Ç¯Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢INI¤À¤±¤¬»ý¤Ä¶¯¤ß¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§¥á¥ó¥Ðー¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ìËþÊ×¤Ê¤¯¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢11¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
――¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¤Èë·í¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÚÂ¼¡§¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¤è¤¯°ì½ï¤Ë¥²ー¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤È¤«¤âËè²ó¡¢Á´°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÆÀ¤¿À®Ä¹¤Èµ¤¤Å¤
――³èÆ°¤¬5Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬¸Ä¡¹¤ÇÇÐÍ¥¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¡¢¥½¥í³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§INI¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆþ¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢11¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÎÏ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¿ÍÀ¸¤òÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿»þ¤ËINI¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏINI¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
――Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤³èÆ°¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§¡ÊÅÄÅç¡Ë¾¸ã¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤Î¤â»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¥¨¥ó¥Ý¥ê¥ª ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¥ß¥é¥Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¾¸ã¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――º£Ç¯¤Î¡ØLAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS¡Ù¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÂ¼¡§ÉáÃÊ¤Ï¥°¥ëー¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢°ì¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¼«Ê¬¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤âµ¤¤Å¤¤â¤¢¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
――¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§¼«Ê¬¤Ç0¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢±é½Ð¤ÎÌÌ¤ä°ì¿Í¤Ç²Î¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥½¥í¸ø±é¤Ï[ Unknown Adventure ]¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï³¤Â±¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ê¤¼³¤Â±¤äËÁ¸±¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§º£²ó¤Î¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¹Ô¤¦»öÌ³½ê¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¤ªº×¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éËÜÊÔ¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ï¡Ö³¤Â±¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬ºÇ½é¤Ï³¤Â±¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°ì¿Í¤Î³¤Â±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¹Ò¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ËINI¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤¬¤¤¤ÆËÜÊÔ¤¬´°·ë¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤ò¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤ò´Ñ¤Æ¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢Êª¸ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ø±é¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTrue Love¡×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÈäÏª¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê°ì¶Ê¤Ë
――11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØTHE WINTER MAGIC¡Ù¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´5¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§ËÍ¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Î¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖTrue Love¡×¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¤Î³Ú¶Ê¤¬CD¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡¢±Ç²è¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ーー¥ê¥ìー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÇºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æ£ËÒµþ²ð¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§ÃÂÀ¸Æü¤Î¤´ÈÓ¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£10·î10Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¢¨¼èºà¤Ï10·îÃæ½Ü¤Ë¼Â»Ü¡Ë
――º£ºî¤Î¥Æー¥Þ¡ÈÅß¡É¤ËÍí¤á¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÅß¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§ ·ë¹½¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¿¤Ä¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤«¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£‟¥ÉÄêÈÖ¡É¤ÊÅß¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄêÈÖ¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¿¤Ä¤Ç¤ß¤«¤ó¡×¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÉô²°¤Ë¤³¤¿¤Ä¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¼Â²È¤Ç¤ªÀµ·î¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤²á¤´¤·Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢MINI¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼¡§¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê°¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥ó¥°¥ë¤È¤È¤â¤ËËÍ¤¿¤Á¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÅß¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á»Ô²¬¸÷»Ò¡Ë