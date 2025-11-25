¥Ñ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¡½é¼õ¾Þ8¿Í¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¡¡¿·»þÂåÅþÍè¤ÎÍ½´¶¡¡¥½¥Õ¥ÈB¡¦ËÒ¸¶Âç¡Ö¿ÆÍ§¤È¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹É½¾´Áª¼ê¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡¢¼þÅì±¦µþ³°Ìî¼ê¤ÎºÇÂ¿4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤Î½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤Ï¥Ñ¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1999Ç¯¾¾ºäÂçÊå¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¡£¿·¿ÍÍ··â¼ê¤Ç¤Ï1981Ç¯ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï1967Ç¯Åì±Ç¡Ê¸½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÎÂç²¼¹ä»Ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï1954Ç¯¹²¬Ã£Ï¯¡Êµð¿Í¡Ë¤Î°ì¿Í¤À¤±¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼þÅì¤ÈDH¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë°Ê³°¤ÏÁ´°÷¤¬½é¼õ¾Þ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½é¼õ¾Þ8¿Í¤Ï1984Ç¯¡¢2005Ç¯¤ËÂ³¤¯20Ç¯¤Ö¤êºÇÂ¿¥¿¥¤¡ÊÂè1²ó¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¡¢¿·»þÂåÅþÍè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶Âç¤Ï¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥ÖÆ±ÍÍ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÆÍ§¤Î¤ê·¯¤È¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Ì¤¿¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢ÌøÄ®¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿»ö¤Ï¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ¤â¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Î¢Êý¤Î³§¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÀî¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼ê¡¦Â¼¾åðó¼ù(¿À)½é¡¡192É¼
Êá¼ê¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº(¿À)½é¡¡258É¼
°ìÎÝ¼ê¡¦Âç»³ÍªÊå(¿À)¢2Ç¯¤Ö¤ê¡¡265É¼
ÆóÎÝ¼ê¡¦ÃæÌîÂóÌ´(¿À)½é¡ÊÍ··â¼ê¤Ç1ÅÙ¡Ë¡¡262É¼
»°ÎÝ¼ê¡¦º´Æ£µ±ÌÀ(¿À)½é¡¡269É¼
Í··â¼ê¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ(µð)½é¡¡198É¼
³°Ìî¼ê¡¦¿¹²¼æÆÂÀ(¿À)½é¡¡266É¼
³°Ìî¼ê¡¦¶áËÜ¸÷»Ê(¿À)¥5Ç¯Ï¢Â³¡¡245É¼
³°Ìî¼ê¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ(Ãæ)£2Ç¯¤Ö¤ê¡¡244É¼
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼ê¡¦£Ì¡¥¥â¥¤¥Í¥í(¥½)½é¡¡155É¼
Êá¼ê¡¦¼ã·î·òÌð(¥ª)½é¡¡169É¼
°ìÎÝ¼ê¡¦£Ô¡¥¥Í¥Ó¥ó(À¾)½é¡¡194É¼
ÆóÎÝ¼ê¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®(¥½)½é¡¡211É¼
»°ÎÝ¼ê¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±(³Ú)½é¡¡165É¼
Í··â¼ê¡¦½¡»³ÎÝ¡Ê³Ú¡Ë½é¡¡98É¼
³°Ìî¼ê¡¦ÌøÄ®Ã£(¥½)½é¡¡226É¼
³°Ìî¼ê¡¦ÃæÀî·½ÂÀ(¥ª)½é¡¡155É¼
³°Ìî¼ê¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¡Ë¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡92É¼
DH¡¦£Æ¡¥¥ì¥¤¥¨¥¹(Æü)¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡228É¼
¢¨´Ý¿ô»ú¤Ï¼õ¾Þ²ó¿ô