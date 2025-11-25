楽天が、本拠地の楽天モバイルパークの外野フェンスを最大で6メートル前に出す改修を行うことが、25日までにプロ野球関係者への取材で分かった。来年3月31日にソフトバンクとの本拠地開幕戦を控えており、今オフに急ピッチで工事を進める。

すでに着手している今オフの改修では左中間で6メートル、右中間で4メートルほど前に出して左右非対称となる予定。従来の外野フェンスとの間のスペースにはホームランテラス席の新設も検討されている。

楽天は今季チーム本塁打70本が12球団でワーストだったため、本塁打の増加を見据えての改修とみられる。今季パ・リーグ6球団の本拠地別では、日本ハムのエスコンフィールドが71試合で最も多い計134本塁打（1試合平均1・89本）。楽天モバイルパークは、15年にホームランテラス席を設置したみずほペイペイドーム、19年にホームランラグーン席を設けたZOZOマリンに次ぐ4番目で66試合で計72本塁打（同1・09本）だった。

プロ野球では中日の本拠地であるバンテリンドームも来季からホームランテラス席を設置する予定となっている。