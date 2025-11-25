5人組ロックバンド「RAZOR（レザー）」のドラマー・NIKKYが、オンラインでソロインタビューに応じた。ライブ本数の多さに定評のあるバンドの中で、ステージ前に欠かさず行う“儀式”があるという。（ヴィジュアル系特集取材班）

「最近している細かいルーティーンというか、手首にテーピングを両腕に巻いてます。これは怪我とは関係なくて、サッカー選手が手首に巻くと体のバランスが安定してパフォーマンスが上がるという理屈があるんですよ。その真似ですけど、少しでもパフォーマンスが上がればと思って」

その言葉どおり、彼にとってドラムは“音楽”であると同時に“競技”でもある。

「RAZORみたいな音楽性のドラムは、もう半分スポーツだと思ってます。コンディションを整えるのは本当に大事ですね」

テーピングは、肉体を守るための道具であると同時に、心を整える装備でもある。「テーピングを巻くと気持ちが入る。“よし、やるぞ”ってスイッチが入るんです」

10月17日から始まった全国ツアーはまさに体力勝負の日々。印象深かった出来事を尋ねると、すぐに答えが返ってきた。

「（10月末の）柏公演の前日に右足を怪我してしまって。ドーンって1発踏むだけでも痛いくらいでした。『In CREATURE』みたいな激しい曲を叩けるのか不安で。でもアドレナリンでなんとかなりましたね」

治療する時間もなく、頼れるのは自分の感覚だけ。選んだのは痛み止めとテーピングによる“固定戦法”だった。

「テーピングでガッチガチにして、あとは栄養ドリンクさんにお願いします、って感じでした（笑）」

右足の具合を尋ねると、「走るのはまだギリギリですね。でも軽度な怪我だったので、少しずつ良くなってます」と笑顔を見せる。

肉体を酷使しながらもステージに立ち続ける姿は、まさにアスリートそのもの。コンディション維持こそが、最高のパフォーマンスを生む鍵だ。

「RAZORみたいな音楽性のドラムは、もう半分スポーツだと思ってるので、コンディションを整えるのは本当に大事」

11月30日には、渋谷WWW Xで結成9周年を記念したワンマンライブのファイナルを控える。

「今年のツアーは最初で最後。これまでやってきたことをすべてこの日に出し切りたいです。そして、9周年から10周年へ向けて進んでいくRAZORの第1歩目を、ぜひ見届けてほしい」

すでにメンバー間では10周年に向けた構想も動き出しているという。

「“10周年はこうしよう”って話をしながら準備しています。走り続けるために、まずはこの9周年を最高の形で締めたいですね」

NIKKYのテーピング。それは守りではなく挑戦の証だ。