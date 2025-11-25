『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』原作者・吾峠呼世晴 描き下ろしメッセージボードが新たな特典に決定
アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の来場御礼入場者特典第11弾として、「原作者・吾峠呼世晴 描き下ろし鑑賞御礼メッセージボード」が11月29日から配布されることが決まった。
【写真】『鬼滅の刃』花江夏樹、 “想いをつなぐ声”──炭治郎を通して再認識した「誰かのために生きる強さ」
アニメ『鬼滅の刃』は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる物語だ。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は三部作として制作され、第一章 猗窩座再来が7月18日より公開中。
竈門炭治郎は《鬼殺隊》に入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共にさまざまな鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく。そして《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、「無限列車」では炎柱・煉獄杏寿郎、「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。
その後、来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―。”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦の火蓋が切って落とされる。
来場御礼入場者特典第11弾「原作者・吾峠呼世晴 描き下ろし鑑賞御礼メッセージボード」は、原作者・吾峠呼世晴が描き下ろした胡蝶しのぶのイラストと共に、来場者への感謝をつづったA5サイズのメッセージボード。全国合計100万名限定となる。
アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。
