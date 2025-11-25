寺田周平が噛みしめる幸せと責任。J３福島が続投を発表。PO進出の可能性を残し最終戦へ「最後まで諦めることなく戦います」
J３の福島ユナイテッドFCが11月25日、寺田周平監督の続投を発表した。
現役時代は川崎フロンターレ一筋でプレー。引退後は指導者の道に進み、川崎のU-15の監督やトップチームのコーチなどを歴任。24年から福島の監督に就任し、来季は３年目を迎える。
「引き続き、監督を務めさせていただくこととなりました」
クラブの公式サイトを通じて、寺田監督がコメント。「今シーズンは思うように勝ち点を積み上げることができませんでしたが、トレーニング、試合を重ねる中で、多くの経験を経て、選手、スタッフと共に成長できたと実感しております」と振り返る。
さらに「福島ユナイテッドFCの監督として、３年目のシーズンを迎えられる幸せを感じると同時に、みなさまの期待に応える結果を残さなければいけないという責任も強く感じています。これまで積み上げてきたものを整理して勝負に臨みたいと思います」と意気込みを伝える。
今季は残り１試合。福島は勝点53で10位。プレーオフ出場圏内の６位・ツエーゲン金沢とは勝点３差だ。昇格の可能性が完全に断たれたわけではない。50歳の指揮官は「まずは今週末のリーグ最終戦でプレーオフ進出を果たせるように、最後まで諦めることなく戦います。引き続き、応援をよろしくお願いいたします」と締めくくった。
最終節は11月29日。ホームで４位のテゲバジャーロ宮崎を迎え撃つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
