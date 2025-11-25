¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹É½¾´Áª¼ê¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡¢¼þÅì±¦µþ³°Ìî¼ê¤ÎºÇÂ¿4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤Î½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤Ï¥Ñ¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1999Ç¯¾¾ºäÂçÊå¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¡£¿·¿ÍÍ··â¼ê¤Ç¤Ï1981Ç¯ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¡¢44Ç¯¤Ö¤ê3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï1967Ç¯Åì±Ç¡Ê¸½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÎÂç²¼¹ä»Ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï1954Ç¯¹­²¬Ã£Ï¯¡Êµð¿Í¡Ë¤Î°ì¿Í¤À¤±¡£

¡¡½¡»³¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÂ¿¤¯ÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËèÇ¯Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡¡¼þÅì¤ÈDH¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë°Ê³°¤ÏÁ´°÷¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌÌ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½é¼õ¾Þ8¿Í¤Ï1984Ç¯¡¢2005Ç¯¤ËÂ³¤¯20Ç¯¤Ö¤êºÇÂ¿¥¿¥¤¡ÊÂè1²ó¤ò½ü¤¯¡Ë¡£

¡¡Í£°ì¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¤ÏÁª½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ÏDHÉôÌç¤ÎF¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ç228É¼¡ÊÍ­¸úÅêÉ¼Áí¿ô229¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç³°Ìî¼êÉôÌç¡¦ÌøÄ®¤Î226É¼¡£¶Ïº¹¤ÎÁª½Ð¤Ç¤ÏÍ··â¼êÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿½¡»³¤¬98É¼¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤Î¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬95É¼¤È¡¢¤ï¤º¤«4É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°Ìî¼êÉôÌç3¿ÍÌÜ¤Î¼þÅì¤Ï92É¼¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬85É¼¤Ç7É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£

Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê

¢¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°

Åê¼ê¡¦Â¼¾åðó¼ù(¿À)½é¡¡192É¼

Êá¼ê¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº(¿À)½é¡¡258É¼

°ìÎÝ¼ê¡¦Âç»³ÍªÊå(¿À)­¢2Ç¯¤Ö¤ê¡¡265É¼

ÆóÎÝ¼ê¡¦ÃæÌîÂóÌ´(¿À)½é¡ÊÍ··â¼ê¤Ç1ÅÙ¡Ë¡¡262É¼

»°ÎÝ¼ê¡¦º´Æ£µ±ÌÀ(¿À)½é¡¡269É¼

Í··â¼ê¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ(µð)½é¡¡198É¼

³°Ìî¼ê¡¦¿¹²¼æÆÂÀ(¿À)½é¡¡266É¼

³°Ìî¼ê¡¦¶áËÜ¸÷»Ê(¿À)­¥5Ç¯Ï¢Â³¡¡245É¼

³°Ìî¼ê¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ(Ãæ)­£2Ç¯¤Ö¤ê¡¡244É¼

¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°

Åê¼ê¡¦£Ì¡¥¥â¥¤¥Í¥í(¥½)½é¡¡155É¼

Êá¼ê¡¦¼ã·î·òÌð(¥ª)½é¡¡169É¼

°ìÎÝ¼ê¡¦£Ô¡¥¥Í¥Ó¥ó(À¾)½é¡¡194É¼

ÆóÎÝ¼ê¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®(¥½)½é¡¡211É¼

»°ÎÝ¼ê¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±(³Ú)½é¡¡165É¼

Í··â¼ê¡¦½¡»³ÎÝ¡Ê³Ú¡Ë½é¡¡98É¼

³°Ìî¼ê¡¦ÌøÄ®Ã£(¥½)½é¡¡226É¼

³°Ìî¼ê¡¦ÃæÀî¡¡·½ÂÀ(¥ª)½é¡¡155É¼

³°Ìî¼ê¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¡Ë­¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡92É¼

DH¡¦£Æ¡¥¥ì¥¤¥¨¥¹(Æü)­¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡228É¼

¢¨´Ý¿ô»ú¤Ï¼õ¾Þ²ó¿ô