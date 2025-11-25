³ÚÅ·¡¦½¡»³¡¡¥Ñ¿·¿ÍÍ··â¼ê44Ç¯¤Ö¤ê¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ª¡¡ÀÐÌÓ¹¨Åµ°ÊÍè¤Î²÷µó¡¡Í£°ì¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¤ÏÁª½Ð¤Ê¤·
¡¡2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹É½¾´Áª¼ê¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡¢¼þÅì±¦µþ³°Ìî¼ê¤ÎºÇÂ¿4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤Î½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤Ï¥Ñ¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1999Ç¯¾¾ºäÂçÊå¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¡£¿·¿ÍÍ··â¼ê¤Ç¤Ï1981Ç¯ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè¡¢44Ç¯¤Ö¤ê3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï1967Ç¯Åì±Ç¡Ê¸½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÎÂç²¼¹ä»Ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï1954Ç¯¹²¬Ã£Ï¯¡Êµð¿Í¡Ë¤Î°ì¿Í¤À¤±¡£
¡¡½¡»³¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÂ¿¤¯ÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËèÇ¯Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼þÅì¤ÈDH¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë°Ê³°¤ÏÁ´°÷¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌÌ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½é¼õ¾Þ8¿Í¤Ï1984Ç¯¡¢2005Ç¯¤ËÂ³¤¯20Ç¯¤Ö¤êºÇÂ¿¥¿¥¤¡ÊÂè1²ó¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡¡Í£°ì¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¤ÏÁª½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ÏDHÉôÌç¤ÎF¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ç228É¼¡ÊÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô229¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç³°Ìî¼êÉôÌç¡¦ÌøÄ®¤Î226É¼¡£¶Ïº¹¤ÎÁª½Ð¤Ç¤ÏÍ··â¼êÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿½¡»³¤¬98É¼¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤Î¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬95É¼¤È¡¢¤ï¤º¤«4É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°Ìî¼êÉôÌç3¿ÍÌÜ¤Î¼þÅì¤Ï92É¼¤Ç¡¢¼¡ÅÀ¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬85É¼¤Ç7É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£
Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê
¢¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼ê¡¦Â¼¾åðó¼ù(¿À)½é¡¡192É¼
Êá¼ê¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº(¿À)½é¡¡258É¼
°ìÎÝ¼ê¡¦Âç»³ÍªÊå(¿À)¢2Ç¯¤Ö¤ê¡¡265É¼
ÆóÎÝ¼ê¡¦ÃæÌîÂóÌ´(¿À)½é¡ÊÍ··â¼ê¤Ç1ÅÙ¡Ë¡¡262É¼
»°ÎÝ¼ê¡¦º´Æ£µ±ÌÀ(¿À)½é¡¡269É¼
Í··â¼ê¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ(µð)½é¡¡198É¼
³°Ìî¼ê¡¦¿¹²¼æÆÂÀ(¿À)½é¡¡266É¼
³°Ìî¼ê¡¦¶áËÜ¸÷»Ê(¿À)¥5Ç¯Ï¢Â³¡¡245É¼
³°Ìî¼ê¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ(Ãæ)£2Ç¯¤Ö¤ê¡¡244É¼
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼ê¡¦£Ì¡¥¥â¥¤¥Í¥í(¥½)½é¡¡155É¼
Êá¼ê¡¦¼ã·î·òÌð(¥ª)½é¡¡169É¼
°ìÎÝ¼ê¡¦£Ô¡¥¥Í¥Ó¥ó(À¾)½é¡¡194É¼
ÆóÎÝ¼ê¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®(¥½)½é¡¡211É¼
»°ÎÝ¼ê¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±(³Ú)½é¡¡165É¼
Í··â¼ê¡¦½¡»³ÎÝ¡Ê³Ú¡Ë½é¡¡98É¼
³°Ìî¼ê¡¦ÌøÄ®Ã£(¥½)½é¡¡226É¼
³°Ìî¼ê¡¦ÃæÀî¡¡·½ÂÀ(¥ª)½é¡¡155É¼
³°Ìî¼ê¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¡Ë¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡92É¼
DH¡¦£Æ¡¥¥ì¥¤¥¨¥¹(Æü)¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡228É¼
¢¨´Ý¿ô»ú¤Ï¼õ¾Þ²ó¿ô