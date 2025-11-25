俳優の佐野勇斗が25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」の授賞会見に出席した。

所属する男性5人組「M！LK」のヒット曲「イイじゃん」にちなみ、自分がイイじゃんと思ったのは、なんと昨夜から今朝にかけての出来事だったという。帰宅後は決まっているルーティンをこなすというが、昨夜は「何年かぶりにソファーで寝落ちした」と告白。ただ「今日の朝の目覚めがよく、“イイじゃん”と思った。今日、私絶好調でございます」と明かし、「ルーティンをやらない日をつくって、睡眠を第1優先にしてもいいんじゃないかと思った」と心境の変化を明かした。

日々のルーティンの内容について聞かれると「家に帰って小走り気味にお風呂の“ピロリン”っていうボタンを押す。その後、卓上ホワイトボードにスケジュールを立てる。服を脱ぐ、部屋から出る、その後だいたい台本をさらう、食事の宅配を頼む、お風呂に入って、筋トレをして、体重計に乗る。日々のチェックです。その後髪の毛を乾かす、台本を覚えたりストレッチしたり、香木をたくなど家に帰って2、3時間やることがある」と詳細に答えていた。

24日はグループの結成11周年の記念日で、グループでイベントを開催。そのイベントを中心に11時間生配信を行っていた。