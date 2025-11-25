　25日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万978枚だった。うちプットの出来高が6465枚と、コールの4513枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の385枚（210円安425円）。コールの出来高トップは5万5000円の548枚（38円安32円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　65000　
　 226　　　-1　　　 1　　64000　
　　 4　　　-1　　　 1　　63000　
　　24　　　-2　　　 2　　61000　
　　75　　　-2　　　 3　　60000　
　　43　　　-3　　　 3　　59500　
　　79　　　-4　　　 5　　59000　
　　46　　　-7　　　 5　　58500　
　 138　　　-9　　　 7　　58000　
　　43　　　-9　　　 9　　57500　
　 114　　 -12　　　11　　57000　
　　52　　 -19　　　15　　56500　
　 233　　 -22　　　19　　56000　
　 114　　 -25　　　25　　55500　
　 548　　 -38　　　32　　55000　
　　88　　 -38　　　45　　54500　
　　 9　　 -50　　　50　　54375　
　　24　　 -47　　　55　　54250　
　　 3　　-116　　　68　　54125　
　 365　　 -56　　　59　　54000　
　　 6　　 -74　　　69　　53875　
　　13　　 -70　　　70　　53750　
　　20　　 -63　　　84　　53625　
　 147　　 -66　　　85　　53500　
　　16　　 -78　　　94　　53375　
　　10　　 -73　　 102　　53250　
　　21　　-113　　 112　　53125　
　 276　　 -95　　 114　　53000　
　　16　　-127　　 136　　52875　
　　23　　-110　　 128　　52750　
　　15　　 -95　　 146　　52625　
　　85　　-113　　 156　　52500　
　　23　　-120　　 170　　52375　
　　21　　-140　　 185　　52250　
　 399　　-142　　 213　　52000　
　　43　　-160　　 245　　51750　
　　12　　-155　　 275　　51625　
　　81　　-201　　 284　　51500　
　　 3　　-175　　 310　　51375　
　　17　　-145　　 345　　51250　
　　11　　-290　　 360　　51125　
　 348　　-205　　 390　　51000　　2490 　　-510　　　21　
　　26　　　　　　 500　　50875　
　　54　　-225　　 435　　50750　
　　28　　-215　　 500　　50625　
　　84　　-240　　 525　　50500　
　　 2　　-145　　 645　　50375　
　　25　　-245　　 610　　50250　　2150 　　　　　　　 3　
　　51　　-510　　 660　　50125　
　 263　　-280　　 695　　50000　　1465 　　-775　　　 4　
　　 1　　 -25　　1000　　49875　
　　15　　-275　　 780　　49750　
　　 5　　-350　　 800　　49625　
　　53　　-265　　 910　　49500　　1690 　　-270　　　 5　
　　 3　　　　　　 955　　49375　　1625 　　　　　　　 1　
　　17　　-325　　 970　　49250　　1410 　　+205　　　10　
　　 3　　　　　　1245　　49125　　1495 　　+515　　　 2　
　　19　　-290　　1150　　49000　　1435 　　-285　　　52　
　　 2　　-235　　1230　　48875　　1375 　　　　　　　 1　
　　 7　　-210　　1325　　48750　　1190 　　-390　　　28　
　　 2　　　　　　1390　　48625　　1315 　　　　　　　 4　
　　12　　-300　　1430　　48500　　1260 　　-250　　　59　
　　　　　　　　　　　　　48375　　1010 　　-440　　　 1　