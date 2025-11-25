日経225オプション12月限（25日日中） 5万5000円コールが出来高最多548枚
25日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万978枚だった。うちプットの出来高が6465枚と、コールの4513枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の385枚（210円安425円）。コールの出来高トップは5万5000円の548枚（38円安32円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 65000
226 -1 1 64000
4 -1 1 63000
24 -2 2 61000
75 -2 3 60000
43 -3 3 59500
79 -4 5 59000
46 -7 5 58500
138 -9 7 58000
43 -9 9 57500
114 -12 11 57000
52 -19 15 56500
233 -22 19 56000
114 -25 25 55500
548 -38 32 55000
88 -38 45 54500
9 -50 50 54375
24 -47 55 54250
3 -116 68 54125
365 -56 59 54000
6 -74 69 53875
13 -70 70 53750
20 -63 84 53625
147 -66 85 53500
16 -78 94 53375
10 -73 102 53250
21 -113 112 53125
276 -95 114 53000
16 -127 136 52875
23 -110 128 52750
15 -95 146 52625
85 -113 156 52500
23 -120 170 52375
21 -140 185 52250
399 -142 213 52000
43 -160 245 51750
12 -155 275 51625
81 -201 284 51500
3 -175 310 51375
17 -145 345 51250
11 -290 360 51125
348 -205 390 51000 2490 -510 21
26 500 50875
54 -225 435 50750
28 -215 500 50625
84 -240 525 50500
2 -145 645 50375
25 -245 610 50250 2150 3
51 -510 660 50125
263 -280 695 50000 1465 -775 4
1 -25 1000 49875
15 -275 780 49750
5 -350 800 49625
53 -265 910 49500 1690 -270 5
3 955 49375 1625 1
17 -325 970 49250 1410 +205 10
3 1245 49125 1495 +515 2
19 -290 1150 49000 1435 -285 52
2 -235 1230 48875 1375 1
7 -210 1325 48750 1190 -390 28
2 1390 48625 1315 4
12 -300 1430 48500 1260 -250 59
48375 1010 -440 1
