日経225オプション1月限（25日日中） 2万4000円プットが出来高最多186枚
25日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1844枚だった。うちプットの出来高が1300枚と、コールの544枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の186枚（4円安33円）。コールの出来高トップは5万円の89枚（325円安1205円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -3 5 65000
5 -5 8 63000
2 -1 18 62000
7 -8 17 61000
2 -9 26 60000
5 -14 38 59000
11 -17 43 58500
16 -21 52 58000
9 -24 61 57500
28 -26 75 57000
28 -25 98 56500
6 -41 112 56000
76 -40 143 55500
24 -62 173 55000
6 -75 210 54500
1 232 54250
1 280 54125
86 -83 262 54000
4 350 53500
7 -105 405 53000
8 -150 500 52500
10 -155 600 52000
2 -115 645 51875
12 970 51750
1 680 51625
4 -145 720 51500
2 805 51250
1 -130 860 51125
9 -185 895 51000
2 940 50875
10 975 50750
4 1045 50625
10 1005 50500
5 1130 50375
4 1100 50250
29 1155 50125
89 -325 1205 50000
11 -245 1520 49500
3 -240 1730 49000 2045 -185 9
2 1980 48625
48250 1715 +490 38
48000 1650 -175 5
47500 1520 -140 8
47000 1355 -170 6
46875 1190 +145 2
46500 1180 -205 10
46250 1100 2
46000 1045 -215 24
45875 1035 1
45750 1005 1
45625 980 1
45375 925 1
45000 845 -205 6
44875 835 1
44500 700 -135 2
44000 630 -235 6
43750 665 3
43500 570 1
