　25日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1844枚だった。うちプットの出来高が1300枚と、コールの544枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の186枚（4円安33円）。コールの出来高トップは5万円の89枚（325円安1205円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　-3　　　 5　　65000　
　　 5　　　-5　　　 8　　63000　
　　 2　　　-1　　　18　　62000　
　　 7　　　-8　　　17　　61000　
　　 2　　　-9　　　26　　60000　
　　 5　　 -14　　　38　　59000　
　　11　　 -17　　　43　　58500　
　　16　　 -21　　　52　　58000　
　　 9　　 -24　　　61　　57500　
　　28　　 -26　　　75　　57000　
　　28　　 -25　　　98　　56500　
　　 6　　 -41　　 112　　56000　
　　76　　 -40　　 143　　55500　
　　24　　 -62　　 173　　55000　
　　 6　　 -75　　 210　　54500　
　　 1　　　　　　 232　　54250　
　　 1　　　　　　 280　　54125　
　　86　　 -83　　 262　　54000　
　　 4　　　　　　 350　　53500　
　　 7　　-105　　 405　　53000　
　　 8　　-150　　 500　　52500　
　　10　　-155　　 600　　52000　
　　 2　　-115　　 645　　51875　
　　12　　　　　　 970　　51750　
　　 1　　　　　　 680　　51625　
　　 4　　-145　　 720　　51500　
　　 2　　　　　　 805　　51250　
　　 1　　-130　　 860　　51125　
　　 9　　-185　　 895　　51000　
　　 2　　　　　　 940　　50875　
　　10　　　　　　 975　　50750　
　　 4　　　　　　1045　　50625　
　　10　　　　　　1005　　50500　
　　 5　　　　　　1130　　50375　
　　 4　　　　　　1100　　50250　
　　29　　　　　　1155　　50125　
　　89　　-325　　1205　　50000　
　　11　　-245　　1520　　49500　
　　 3　　-240　　1730　　49000　　2045 　　-185　　　 9　
　　 2　　　　　　1980　　48625　
　　　　　　　　　　　　　48250　　1715 　　+490　　　38　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1650 　　-175　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1520 　　-140　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1355 　　-170　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46875　　1190 　　+145　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46500　　1180 　　-205　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46250　　1100 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　1045 　　-215　　　24　
　　　　　　　　　　　　　45875　　1035 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45750　　1005 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45625　　 980 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45375　　 925 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 845 　　-205　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　44875　　 835 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 700 　　-135　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 630 　　-235　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 665 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 570 　　　　　　　 1　