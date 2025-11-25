２４日にトヨタアリーナ東京で行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で那須川天心（２７）＝帝拳＝に３−０で判定勝ちし、新王者に輝いた井上拓真（２９）＝大橋＝が一夜明けた２５日、横浜市の所属ジムで会見した。キックボクシング時代からプロ格闘技５４連勝中だった神童に初黒星をつけ、自身１年１カ月ぶりの再起戦で王座に返り咲き。「（王座に）返り咲いたというより、強敵の天心選手に勝てたことに一番ホッとしている」と改めて実感を込めた。

ボクシング一筋の元世界王者が、１、２回は遠い距離からスピーディーに打ち込んできたキャリア２年半の天心に押される展開となった。１回終盤には左フック、２回には右ショートフックを被弾。ただ、３回以降は距離を詰めて圧力を掛けながら右の強打を打ち込み、主導権を奪い返した。井上陣営の大橋ジム・大橋秀行会長（６０）は会見冒頭で「今思い出しても１、２回の展開からよく逆転できた」と振り返りつつ、「天心選手はこの経験を生かして、さらに強くなる（きっかけになる）試合になったんじゃないかなと。天心選手のこれからも楽しみ」と、敵ながら異例のエールを送った。

戦前から天心のポテンシャルを高く評価していたが、序盤の天心の攻勢は想像以上だったと明かし、「１、２ラウンドはすごかったね。（前戦から）一段と強くなっているし、ヤバイかなと思った」と吐露。ただ、接近戦には穴があることは想定していたといい、「（その課題を）克服したら世界チャンピオンにはいずれなると思う。楽しみな存在。（拓真と）再戦になっても面白いし、（ボクシング界にとって）貴重な存在」と称賛した。

天心戦を想定し、拓真のスパーリング相手には堤麗斗（２３）＝志成、坂井優太（２０）＝大橋＝を指名したが、「２人ともすごかった。天心選手がサイドステップして左アッパーを狙ってきたが、このパートナーもやってくるので（試合本番で）反応できた。空振りさせたのはスパーリングのおかげ」と述懐。それでも３ラウンドを基本とするキックボクシングで培った神童のスパート力に感嘆した様子で、「格闘家の３ラウンドは強いよね。あそこまで強いとは思わなかった。パンチ力も前見たときよりも全然威力もあったし、ビックリしました。この（負けた）経験で、次もう一回やったら厄介な相手だね」と、うなった。