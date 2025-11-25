日本野球機構は25日、ベストナインを発表した。セ・リーグの最多得票は269票で初受賞の佐藤輝明（26、阪神）、パ・リーグは満票に1票足らずの228票でF.レイエス（30、日本ハム）となった。

シーズンで好成績を残した各ポジション1人を記者の投票によって選出するベストナイン。セ・リーグは、2年ぶりにリーグ優勝を果たした阪神から、投手3冠の村上頌樹（27、阪神）、5年連続5度目の近本光司（31、阪神）ら12球団最多の7人が選出。パ・リーグはリーグ優勝を果たし、日本一に輝いたソフトバンクからリーグ最多の4人が選ばれた。

パ・リーグ遊撃手では、2024年ドラフト1位のルーキー・宗山塁（22、楽天）が紅林弘太郎（23、オリックス）と3票差で初受賞。今季は両リーグ合わせて13人が初めてのベストナインとなった。

【ベストナイン一覧】

■セ・リーグ

投手：村上頌樹（27、阪神）5年目で初

捕手：坂本誠志郎（32、阪神）10年目で初

一塁手：大山悠輔（30、阪神）2年ぶり2度目

二塁手：中野拓夢（29、阪神）3年ぶり2度目（遊撃手で1回）

三塁手：佐藤輝明（26、阪神）5年目で初

遊撃手：泉口友汰（26、巨人）2年目で初

外野手：森下翔太（25、阪神）3年目で初

外野手：近本光司（31、阪神）5年連続5度目

外野手：岡林勇希（23、中日）2年ぶり3度目

■パ・リーグ

投手：L.モイネロ（29、ソフトバンク）9年目で初

捕手：若月健矢（30、オリックス）12年目で初

一塁手：T.ネビン（28、西武）1年目で初

二塁手：牧原大成（33、ソフトバンク）14年目で初 ※育成含め15年目

三塁手：村林一輝（28、楽天）10年目で初

遊撃手：宗山塁（22、楽天）1年目で初

外野手：柳町達（28、ソフトバンク）6年目で初

外野手：中川圭太（29、オリックス）7年目で初

外野手：周東右京（29、ソフトバンク）2年連続2度目

DH：F.レイエス（30、日本ハム）2年連続2度目