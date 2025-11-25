西川愛也

写真拡大

　今季のセ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。パ・リーグの外野部門は激戦で、西武・西川愛也外野手は、３位となったソフトバンクの周東佑京外野手に７票差で届かず、初受賞とはならなかった。

　西川は８年目の今季、自身最多の１２４試合に出場し、打率２割６分４厘、１０本塁打、３８打点をマークしていた。

　パ・リーグは、５年ぶりに日本一に輝いたソフトバンクからモイネロ投手、牧原大成二塁手、柳町達外野手、周東佑京外野手の４人が受賞。楽天からは村林一輝三塁手、宗山塁遊撃手、オリックスからは若月健矢捕手、中川圭太外野手のともに２選手。他には西武、日本ハムから各１人が選出され、ロッテからは選出されなかった。

　【投票内訳】

　◆外野部門

　柳町（ソフトバンク）２２６＝初

　中川（オリックス）１５５＝初

　周東（ソフトバンク）９２＝２年連続２回目

　西川愛（西武）８５

　西川史（ロッテ）４６

　万波（日本ハム）４２

　中島（楽天）１６

　西川龍（オリックス）１０

　渡部（西武）５

　近藤（ソフトバンク）３

　牧原（ソフトバンク）１

　五十幡（日本ハム）１

　松本（日本ハム）１

　水谷（日本ハム）１

　杉本（オリックス）１

　辰己（楽天）１

　藤原（ロッテ）１