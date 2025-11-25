【ベストナイン】外野も激戦 西武・西川愛也は７票差で落選…８年目の今季は自己最多１２４試合に出場
今季のセ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。パ・リーグの外野部門は激戦で、西武・西川愛也外野手は、３位となったソフトバンクの周東佑京外野手に７票差で届かず、初受賞とはならなかった。
西川は８年目の今季、自身最多の１２４試合に出場し、打率２割６分４厘、１０本塁打、３８打点をマークしていた。
パ・リーグは、５年ぶりに日本一に輝いたソフトバンクからモイネロ投手、牧原大成二塁手、柳町達外野手、周東佑京外野手の４人が受賞。楽天からは村林一輝三塁手、宗山塁遊撃手、オリックスからは若月健矢捕手、中川圭太外野手のともに２選手。他には西武、日本ハムから各１人が選出され、ロッテからは選出されなかった。
【投票内訳】
◆外野部門
柳町（ソフトバンク）２２６＝初
中川（オリックス）１５５＝初
周東（ソフトバンク）９２＝２年連続２回目
西川愛（西武）８５
西川史（ロッテ）４６
万波（日本ハム）４２
中島（楽天）１６
西川龍（オリックス）１０
渡部（西武）５
近藤（ソフトバンク）３
牧原（ソフトバンク）１
五十幡（日本ハム）１
松本（日本ハム）１
水谷（日本ハム）１
杉本（オリックス）１
辰己（楽天）１
藤原（ロッテ）１