今季のセ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。パ・リーグの外野部門は激戦で、西武・西川愛也外野手は、３位となったソフトバンクの周東佑京外野手に７票差で届かず、初受賞とはならなかった。

西川は８年目の今季、自身最多の１２４試合に出場し、打率２割６分４厘、１０本塁打、３８打点をマークしていた。

パ・リーグは、５年ぶりに日本一に輝いたソフトバンクからモイネロ投手、牧原大成二塁手、柳町達外野手、周東佑京外野手の４人が受賞。楽天からは村林一輝三塁手、宗山塁遊撃手、オリックスからは若月健矢捕手、中川圭太外野手のともに２選手。他には西武、日本ハムから各１人が選出され、ロッテからは選出されなかった。

【投票内訳】

◆外野部門

柳町（ソフトバンク）２２６＝初

中川（オリックス）１５５＝初

周東（ソフトバンク）９２＝２年連続２回目

西川愛（西武）８５

西川史（ロッテ）４６

万波（日本ハム）４２

中島（楽天）１６

西川龍（オリックス）１０

渡部（西武）５

近藤（ソフトバンク）３

牧原（ソフトバンク）１

五十幡（日本ハム）１

松本（日本ハム）１

水谷（日本ハム）１

杉本（オリックス）１

辰己（楽天）１

藤原（ロッテ）１