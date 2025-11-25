エプコ、今期配当を3円増額修正

エプコ <2311> [東証Ｓ] が11月25日大引け後(17:00)に配当修正を発表。25年12月期の年間配当を従来計画の32円→35円(前期は32円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年４月12日に設立35周年を迎えました。これもひとえに株主の皆さまをはじめ、関係者の皆さまの長年にわたるご支援の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆さまに感謝の意を表するため、2025年12月期の期末配当につきましては、普通配当に加えて１株当たり３円の記念配当を実施することにいたしました。これにより、2025年12月期の１株当たりの期末配当金は、普通配当18円と合わせて21円となり、年間配当金は35円となることを予定しております。当社は、株主還元を重視しており来期以降も累進配当の方針を維持して参ります。なお、本件につきましては、2026年３月開催予定の第36回定時株主総会に付議する予定であります。

