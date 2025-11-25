巨人の泉口

　プロ野球のセ、パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。

　プロ野球担当記者（有効投票数セ＝２７５、パ＝２２９）の投票で選ばれ、２年ぶりにセ・リーグを制した阪神から最多の７人が選ばれた。２６日の「ＮＰＢアワーズ」で表彰される。

　両リーグ最多得票は阪神の佐藤輝で、三塁手として２６９票を獲得して初受賞を果たした。阪神勢はこのほか、外野手で森下、遊撃手で受賞歴がある中野が二塁手で選ばれるなど４人が初選出され、外野手で近本が５年連続５度目の受賞となった。巨人では遊撃手で泉口が初めて選ばれた。

　パでは、遊撃手で新人の宗山（楽天）が選ばれるなど、８人が初選出。５年ぶり日本一のソフトバンクからは４人が入り、育成出身で二塁手の牧原大が支配下登録から１４年目で初めて選ばれた。

　ＤｅＮＡ、広島、ヤクルト、ロッテからの選出はなかった。

　ほかの受賞者は以下の通り。

【セ】▽投手　村上（阪神）▽捕手　坂本（阪神）▽一塁手　大山（阪神）▽外野手　岡林（中日）

【パ】▽投手　モイネロ（ソフトバンク）▽捕手　若月（オリックス）▽一塁手　ネビン（西武）▽三塁手　村林（楽天）▽外野手　柳町（ソフトバンク）、中川（オリックス）、周東（ソフトバンク）▽ＤＨ（指名打者）　レイエス（日本ハム）