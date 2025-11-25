プロ野球のセ、パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。

プロ野球担当記者（有効投票数セ＝２７５、パ＝２２９）の投票で選ばれ、２年ぶりにセ・リーグを制した阪神から最多の７人が選ばれた。２６日の「ＮＰＢアワーズ」で表彰される。

両リーグ最多得票は阪神の佐藤輝で、三塁手として２６９票を獲得して初受賞を果たした。阪神勢はこのほか、外野手で森下、遊撃手で受賞歴がある中野が二塁手で選ばれるなど４人が初選出され、外野手で近本が５年連続５度目の受賞となった。巨人では遊撃手で泉口が初めて選ばれた。

パでは、遊撃手で新人の宗山（楽天）が選ばれるなど、８人が初選出。５年ぶり日本一のソフトバンクからは４人が入り、育成出身で二塁手の牧原大が支配下登録から１４年目で初めて選ばれた。

ＤｅＮＡ、広島、ヤクルト、ロッテからの選出はなかった。

◇

ほかの受賞者は以下の通り。

【セ】▽投手 村上（阪神）▽捕手 坂本（阪神）▽一塁手 大山（阪神）▽外野手 岡林（中日）

【パ】▽投手 モイネロ（ソフトバンク）▽捕手 若月（オリックス）▽一塁手 ネビン（西武）▽三塁手 村林（楽天）▽外野手 柳町（ソフトバンク）、中川（オリックス）、周東（ソフトバンク）▽ＤＨ（指名打者） レイエス（日本ハム）