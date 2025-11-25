大谷翔平選手、2026年WBC参戦を表明！ 偉業支える「ポルシェ」や「ダンロップ」… 自動車界でも見せる“二刀流”の輝きとは

大谷翔平選手、2026年WBC参戦を表明！

ドジャースの大谷翔平投手（31）が2025年11月24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムを更新し、来年3月に開催されるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）への参戦を公表しました。

世界中のファンが歓喜に沸くこのニュース。大谷選手といえば、グラウンド上での異次元の活躍はもちろんですが、実は自動車業界においても、その姿勢や実績が大きく評価され、重要なアイコンとして輝きを放っています。

今回は、次回のWBCでも日本のエースとして期待される大谷選手と、彼がパートナーシップを結んできた自動車関連ブランドとの深い関わりについて紹介します。

【ポルシェが認めた「夢を追い続ける」姿勢】

大谷選手と自動車メーカーの関わりで外せないのが、ドイツの名門スポーツカーブランド「ポルシェ」との関係です。

2022年8月、大谷選手はポルシェジャパンとブランドパートナー契約を締結し、「ポルシェ ドライビングアスリート」に就任しました。

これは、世界で活躍する日本人アスリートを応援するポルシェのプロジェクトですが、大谷選手が自動車メーカーのブランドパートナーになるのは、これが世界で初めてのことでした。

当時、ポルシェジャパンは大谷選手の起用理由について「夢を追いかけ挑み続ける大谷選手の姿勢が、ポルシェのミッションと合致する」と説明しています。

大谷選手自身も、「ポルシェは僕にとって今まで憧れであり、夢でもありました」と語り、「ポルシェ ドライビングアスリートという名に相応しい活躍ができるよう、努力と研鑽を続け、夢を実現できるように頑張ります」とコメントを残しています。

その後も両者の関係は続き、2024年にはEVスポーツカーである改良新型「タイカン」のプロモーションにも登場。

「OVERFEEL（感情があふれ出る）」というキーワードのもと、より速く、より遠くへ進化を遂げたタイカンと、常に進化を止めない大谷選手の姿が重なるビジュアルは、東京・六本木などで展開され大きな話題となりました。

伝統を重んじながらも革新を恐れないポルシェの姿勢は、メジャーリーグという伝統ある舞台で二刀流という新たな道を切り拓いた大谷選手と深く共鳴していると言えるでしょう。

【タイヤ界の“二刀流”!? ダンロップとの共演】

クルマそのものだけでなく、足元を支える「タイヤ」の分野でも大谷選手は重要な役割を担っています。

2024年7月、住友ゴム工業はダンロップブランドから次世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」を発表しましたが、このプロモーションに大谷選手が起用されました。

この「シンクロウェザー」最大の特徴は、路面状態に合わせてゴム自らが性質を変化させる新技術「アクティブトレッド」を搭載していること。

水や温度に反応するスイッチがゴムの中に組み込まれており、晴れた日のドライ路面から、雨天、そして雪道まで、あらゆる天候に一本のタイヤで対応するという画期的な製品です。

「ドライ路面でのしっかりした走り」「雪や雨でも安心のグリップ力」という一つのタイヤで異なる環境を制するその性能は、まさに「投げて良し、打って良し」の大谷選手の“二刀流”に通じるものがあります。

当時の新ブランドCMでは、野球の神様「ベーブ・ルース」と大谷選手が共演する演出も話題となりました。

時代を超えたレジェンドとの共演は、100年以上の歴史を持つダンロップが次世代の技術へ挑戦する姿勢を象徴しています。

【2026年WBC、そしてその先へ】

ポルシェのように「夢を追い、進化し続ける」姿勢と、ダンロップのタイヤのように「あらゆる局面に対応する」万能さ。

大谷翔平選手が自動車業界のトップブランドからラブコールを受けるのは、単なる知名度だけでなく、そのパフォーマンスや生き様が、プロダクトの目指す究極の姿と重なるからに他なりません。

2026年3月のWBC。日の丸を背負い、再び世界一を目指す大谷選手の“ドライブ”に、私たちも熱狂させられること間違いなしです。