令和ロマン・くるまがインドのチベット難民キャンプで出会ったのは、幼くして難民になった2人の女性。中国政府に見つからぬよう、夜間に歩き続けた過酷な亡命の記憶が語られた。

【映像】難民キャンプの光景＆迫害を受けた人々

11月23日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃9が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

インド・ダージリンで迎えた南アジア旅8日目。「ハッピーバレー茶園」を見学後、前日に合流した西村博之（ひろゆき）は『ABEMA Prime』にリモート出演するため、別行動をとることに。この後の予定が決まっていなかったくるまに、大前プジョルジョ健太ディレクターが行き先として提案したのが、チベット難民キャンプだった。

インド北東部に位置するダージリンは中国との国境に近く、ヒマラヤ山脈の向こう側にはチベット自治区がある。チベット仏教の最高位であるダライ・ラマ14世が、中国によって弾圧され1959年にインドへ亡命した際、多くの支援者たちが後を追った。インドに逃れた人々が暮らすダージリンの難民キャンプは、現在では観光地としての一面も持ち、くるまが乗ったタクシーの運転手によると「観光客を毎日連れて行っている」とのこと。「注意した方が良いことはありますか？」との質問にも、運転手は「心配ない」と答えた。

チベット難民キャンプに到着し、近くにあった建物に入ると、そこでは2人の高齢女性が機織りをしていた。シュジュンさん（67歳）は、この仕事を始めて50年という大ベテラン。ここで作られたチベットの伝統織物は、難民キャンプの敷地内にある売店で販売されている。シュジュンは、わずか2歳で難民になったそうだ。

シュジュンさんと一緒に機織りをしていたロマさん（75歳）は、8歳で亡命。「何日ぐらい歩いたか覚えていますか？」という質問に、ロマさんは「日数はわからないけど、昼は中国政府に見つかるから夜に歩いたわ。ご飯はほとんど食べられなかった」と答え、それを聞いたくるまは「何日も…すげぇ」と険しい表情でつぶやいた。祖国を離れ、60年以上の月日をこの場所で過ごしてきたロマさん。「ここはインドの支援もあって快適よ。行き場所のない私たちを受け入れてくれた」とインド政府への感謝を口にし、現在の生活に満足している様子だった。

しかし、くるまが「チベットに戻りたいとは思わないんですか？」と尋ねると、ロマさんは「チャンスがあったら戻りたいけど、中国が手放さないから帰れない。国を取り戻せたらね」と祖国への想いを吐露。くるまは「いつか戻れるといいな」と願いつつ、「国が中国に支配されたら、普通に暮らせるわけがない。逃げたくても逃げられなかった人はいっぱいいるでしょうね」とチベットの人々に思いを馳せた。

その後、くるまが難民キャンプの敷地内を歩いていると、1人の男性が「日本から来たのか？」と声をかけてきた。ダウワさんというその男性によると「難民の中には日本で働いている人もいるよ」とのこと。彼自身もいつかは日本へ行くことを望んでいるそうだ。「ここの生活はハードなんだ。ノーマネーだよ」と顔をしかめるダウワさん。一挙一動にユーモアがあるダウワさんに、くるまも「すごい面白いお父さん」と、出会ってすぐ心を掴まれた様子。

ダウワさんの周りには、たくさんのタンクが置かれていた。ダウワさんは長いホースを見せながら「水が来るのを待っているんだ。1日に1回、1時間しか出ないんだ」と説明。くるまが「これはあなたの家の分？」と尋ねると、「みんなのだよ」とダウワさん。そして「ブッダはこう言ったんだ。もしあなたが貧しくて高価なものを持てなくとも、みんなに一杯の水を分け与えなさい。たとえどんなに貧しくても、誰だって施すことはできるんだ」と続けた。彼の名である「ダウワ」は、チベットの言葉で月を意味する。チベット仏教で月は慈悲の象徴だそうだ。なお、難民キャンプの敷地内には、難民たちが作った小さな寺院があり、そこの水を交換するのもダウワさんの役割とのこと。「朝ブッダにお祈りするんだ。歯を磨いてお祈りして、水を捧げるんだ。寺の水は毎日交換だ。一番きれいな水を捧げているよ」と話していた。

その後、ダウワさんは「私たちはみんなチベットから逃げてきた。難民として何も持たず亡命した。政府も持てなかった。私たちは土地を持っていない。中国にとられてしまったんだ。だから1950年ごろに亡命するしかなかった」と、チベット難民の苦難の歴史を説明。別れ際には「日本でまた会いたいね。行けるように頑張るよ」と笑顔を見せ、くるまと固い握手を交わした。ダウワさんと別れた後、くるまは国境というものについて考えを巡らせながら、次の場所へ。「国境っていうものは人間にとって、著しくオーバースペックなものなのかもしれないですね。人間にとって扱えないものなんじゃないですか」と自身の考えを口にしていた。